Hypercar op Le Mans: Wat is het, LMH of LMDH, fabrikanten en meer

Wat is de WEC Hypercar-klasse?

De Hypercar-klasse is de opvolger van de LMP1. De supersnelle prototypes van de laatste jaren zijn te duur en te complex geworden. In 2015 stonden er met Toyota, Audi, Porsche en Nissan liefst elf hybride LMP1’s aan de start. Afgelopen jaar waren er slechts twee Toyota’s en een paar non-hybrides over. De wagens zonder hybride-aandrijving waren in principe kansloos voor de zeges.

Daarom is het WEC overgestapt naar een nieuw reglement en heeft men de Hypercars geïntroduceerd. Dit is een nieuwe generatie prototypes waarbij de wagens meer lijken op normale straatauto's. De wagens zijn minder duur en complex en een Balance of Performance moet altijd voor een eerlijke strijd zorgen.

Waarom rijdt er toch een LMP1 mee?

Het team van Alpine doet mee met een van de wagens van privéteam Rebellion van vorig jaar. De hybride LMP1’s zijn afgeschaft, maar in 2018 werd er een nieuwe generatie non-hybride LMP1’s geïntroduceerd. Die bolides zouden volgens de reglementen drie seizoenen aan de start mogen verschijnen. In de afgelopen drie jaar zijn er slechts twee seizoenen verreden (2018-2019 en 2019-2020) en dus mag Alpine nog gebruik maken van een oude LMP1. In endurance-jargon wordt dit een ‘grandfathered entry’ genoemd. Eigenlijk hoort hij niet meer bij de huidige generatie auto’s, maar je mag er nog mee rijden.

Wel wordt de Alpine zwaar vertraagd. De nieuwe Hypercars zijn een stuk trager dan LMP1’s en dus wordt ook de snelheid van de Alpine naar beneden bijgesteld.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Foto: JEP / Motorsport Images

Wat is het verschil tussen LMH en LMDh?

De Hypercar-klasse bestaat over twee jaar uit twee verschillende categorieën: de Le Mans Hypercar (LMH) en de Le Mans Daytona Hypercar (LMDh). Bron van verwarring: in sommige kampioenschappen staat de ‘h’ voor hybride, in het WEC wordt hiermee de Hypercar bedoeld.

De LMH-categorie gaat dit jaar van start. Hier vallen dus de Toyota’s en de wagens van Glickenhaus onder. Dit zijn auto’s volgens de nieuwe reglementen van de FIA en ACO. Fabrikanten maken een auto die iets meer lijkt op een straatauto en ze mogen kiezen of ze een hybride-motor gebruiken of niet.

De LMDh is vanaf het begin ontworpen voor zowel het WEC als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. In de IMSA is de LMDh de opvolger van de huidige DPi-klasse. Het concept is ongeveer hetzelfde. Fabrikanten gebruiken een standaard LMP2-chassis - ze mogen zelf kiezen welk merk -, krijgen een standaard hybridemotor geleverd en dan mogen ze zelf een verbrandingsmotor en het bodywork bouwen. Zo zien de wagens er allemaal anders uit, hebben ze deels verschillende techniek, maar vanuit de basis zijn ze allemaal redelijk gelijk en absoluut niet duur. Vorig jaar was al duidelijk dat de LMDh’s niet alleen in de IMSA welkom zijn, maar ook in het WEC. Dat zal ook andersom het geval zijn. Vanaf 2023 mogen Toyota, Glickenhaus en anderen ook in bijvoorbeeld Daytona of Sebring uitkomen met hun LMH.

Belangrijk om te weten is dat de LMH en LMDh samen één klasse vormen. Ze worden gelijk aan elkaar gemaakt en er is dus één winnaar. De algemene naam van de klasse wordt simpelweg: Hypercar.

Welke fabrikanten komen met een WEC Hypercar?

Er zijn al diverse deelnemers bekend. Bij de LMH zien we dit jaar al Toyota en Glickenhaus aan de start staan. Volgend jaar volgt Peugeot en in 2023 zal ook Ferrari aansluiten.

Bij de LMDh weten we dat Porsche en Audi zowel in het IMSA als het WEC gaat rijden. Daarmee komen dus twee legendarische merken terug op Le Mans, die de strijd aan zullen gaan met Toyota, Peugeot en Ferrari. Acura (de Amerikaanse tak van Honda) en BMW hebben ook een Amerikaans programma aangekondigd, maar het is nog niet duidelijk of deze teams ook in het WEC en dus in Le Mans gaan rijden.

Glickenhaus 007 LMH Foto: Scuderia Cameron Glickenhaus

Welke merken hebben interesse in de Hypercars?

Een enorme groep fabrikanten wordt in verband gebracht met toekomstige deelname aan het kampioenschap. Vooral bij de LMDh lijken er nog veel inschrijvingen bij te komen. Als eerste wordt Cadillac vaak genoemd. Dat merk doet nu mee in de DPi-klasse in het IMSA en het is eigenlijk wachten tot ze hun volgende project aankondigen. Ook Lamborghini wordt vaak genoemd voor een deelname vanaf 2024. Daarnaast komen de namen van McLaren en Ford nog vaak voorbij. Dan is het natuurlijk nog de vraag in welk kampioenschap ze mee gaan doen, maar op Le Mans rijden regelmatig diverse teams uit het IMSA mee.

Kijkend naar de Le Mans-deelnames die al bevestigd zijn, zien we al een groot startveld over twee jaar, zeker als merken als Audi en Porsche ook nog klantenauto’s gaan inzetten. Als daar nog wat bij komt in de vorm van BMW, Honda of nog een nieuwe merk, is een startveld van over de twintig wagens in de Hypercar-klasse over twee jaar helemaal geen rare gedachte. Het zou het grootste startveld in járen zijn, al is niks zo veranderlijk als de wereld van de autosport.

