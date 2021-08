Conway, Kobayashi en Lopez winnen 24 uur van Le Mans voor Toyota

Als drievoudig titelverdediger was Toyota vooraf al huizenhoog favoriet voor de overwinning op het Circuit de la Sarthe. In de vernieuwde LMH-klasse – waar dit jaar niet langer met LMP1-bolides, maar met zogenaamde Hypercars wordt geracet – was Toyota de enige fabrikant die met de GR010 Hybrid een hybride-prototype aan de start staan. Het Japanse merk beschikte daarmee op papier over de snelste auto, al was het de grote vraag op de gloednieuwe Hypercar het ook 24 uur lang zou gaan houden.

Aan het begin van de race werd de degelijkheid van de Toyota’s al direct op de proef gesteld door Olivier Pla. De coureur verslikte zich na een regenbui vlak voor de start voor de eerste chicane, waardoor hij op het natte asfalt tegen de Toyota met startnummer 8 knalde. Het zadelde de #8 Toyota meteen met anderhalve minuut achterstand op, waarna deze in de achtervolging kon op de zusterbolide met startnummer 7. Een foutje van polesitter Kobayashi in Indianapolis en een ongelukkige timing van een pitstop brachten de spanning halverwege de race weer helemaal terug .In de nachtelijke uren nam de Toyota met startnummer 8 zelfs even de leiding over, totdat de winnende auto van de afgelopen drie edities op Le Mans te maken kreeg met wat kleine technische problemen. Voor het eerst in de Le Mans-historie was daarmee het geluk aan de zijde van de Toyota-crew met startnummer 7, die daardoor bij zonsopkomst al snel weer aan de leiding kwam te liggen.

In het restant van de race waren Conway, Kobayashi en Lopez nauwelijks meer op een fout te betrappen, waardoor zij na 24 uur racen met twee ronden voorsprong de overwinning voor zich opeisten. Het was de allereerste Le Mans-zege voor het trio, maar wel al de vierde overwinning op rij voor Toyota. De zusterbolide van Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley maakte er een 1-2 van voor Toyota. Nicholas Lapierre, Andre Negrao en Matthieu Vaxiviere maakten op grote achterstand het podium compleet namens Alpine. De beide Hypercars van Glickenhaus kwamen eveneens aan de finish, in een race die daardoor geen enkele uitvaller kende in de topklasse.

Le Mans-debutant Frijns wint LMP2-klasse

In de LMP2-klasse ging de overwinning na een dramatische ontknoping naar de #31 WRT-ORECA van Robin Frijns, Charles Milesi en Ferdinand Habsburg. Het trio reed een foutloze race en lag lang aan de leiding, totdat de auto met startnummer 31 in de laatste uren te maken kreeg met wat kleine kinderziektes. Zo kampte de ORECA met een probleem aan de krik, waardoor deze veel tijd verloor tijdens de pitstops en de zusterbolide met startnummer 41 de leiding kon overnemen.

In de allerlaatste ronde sloeg het noodlot echter toe voor de #41 WRT. In het zicht van de haven viel de auto stil op de baan, waardoor Robert Kubica, Louis Deletraz en Ye Yifey alsnog de overwinning door hun vingers zagen glippen. Bijna eindigde de allereerste deelname aan de 24 uur van Le Mans helemaal in tranen voor Team WRT. Het leek er namelijk op lange tijd dat de formatie van Vincent Vosse een 1-2 zou gaan scoren in de LMP2-klasse, maar na 24 uur racen was er vrijwel niets meer over van de veilige marge die het team halverwege de race nog in handen had. In een ultieme ontknoping moest Frijns er bijna de man met de finishvlag voor omver rijden, maar de Maastrichtenaar kon de race met zeven tienden van een seconde voorsprong wel nipt in zijn voordeel beslissen.

De tweede plek bij de LMP2’s ging naar de #28 JOTA Sport-ORECA van Tom Blomqvist, Sean Gelael en Stoffel Vandoorne, die na een sterke eindsprint dus net naast de overwinning grepen. De #65 ORECA van Panis Racing maakte het LMP2-podium compleet. Renger van der Zande kwam namens Inter Europol Competition als vijfde aan de finish bij de LMP2’s, twee plekken voor de #26 G-Drive van Nyck de Vries. De kersvers Formule E-kampioen reed in de openingsfase nog aan de leiding, maar na een crash van zijn teamgenoot in de avond was de Nederlander kansloos in de strijd om de zege.

Racing Team Nederland tweede in Pro/Am

In de Pro/Am-divisie van de LMP2-klasse ging de overwinning naar de #21 DragonSpeed ORECA van Juan Pablo Montoya, Ben Hanley en Henrik Hedman. Racing Team Nederland werd tweede in de Pro/Am-divisie na een sterke eindsprint van Job van Uitert. De Brabander deelde de auto met Frits van Eerd en Giedo van der Garde, die beiden veel tijd hadden verloren door de nodige uitstapjes buiten de baan.

Beitske Visser haalde niet de finish in de LMP2-klasse. De #1 van Richard Mille Richard Racing werd zaterdagavond al uitgeschakeld nadat Sophia Floersch twee keer was aangereden en daarna de handdoek in de ring moest gooien.

Ferrari vs Corvette in GTE Pro

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar Photo by: JEP / Motorsport Images

Bij de GTE’s liep de strijd om de overwinning in de GTE Pro-klasse uit op een fraai duel tussen Ferrari en Corvette. Beide merken zagen in de nacht een auto terugvallen door technische problemen, waardoor beide grootheden elk nog één ijzer in het vuur hadden in de strijd om de overwinning. In een race waarin Porsche duidelijk veel snelheid tekort kwam werd kwam de #51 Ferrari 488 GTE Evo van AF Corse al vroeg aan de leiding te liggen, maar de #63 Corvette C8.R – onder andere met Nick Catsburg achter het stuur - zat de leidende Ferrari lang op de hielen.

Uiteindelijk waren het toch Alessandro Pier Guidi, James Calado en Come Ledoga die net over dat beetje extra snelheid bleken te beschikken. Het trio kon zich in de ochtend zelfs een setje nieuwe remmen veroorloven – wat gepaard gaat met zo’n 40 seconden tijdverlies – om uiteindelijk met 41 seconden voorsprong de grootste trofee in ontvangst te mogen nemen.

Corvette vierde haar terugkeer op het Circuit de la Sarthe met een keurige tweede plek. Het betekende de allereerste podiumfinish op Le Mans voor Nick Catsburg, die de knalgele Corvette deelde met Antonio Garcia en Jordan Taylor. De derde plek ging naar Porsche, dat geen moment in het spel voor kwam in de GTE Pro-klasse. Op een ronde achterstand stuurden Kevin Estre, Neel Jani en Michael Christensen de #92 Porsche 911 RSR-19 naar de derde plek.

AF Corse wint ook in GTE AM

Net als bij de GTE Pro’s, ging de overwinning ook in de GTE AM-klasse naar Ferrari. De strijd om de overwinning werd eigenlijk al ’s nachts beslist nadat Felipe Fraga met de #33 Aston Martin van TF Sport de bandenstapels had geraakt in de eerste Mulsanne-chicane. De blauwe Aston Martin knokte zich nog wel terug naar voren, maar de leidende Ferrari met startnummer 83 was op dat moment al lang en breed aan de horizon verdwenen. Het leverde Nicklas Nielsen, Alessio Rovera en Francois Perrodo een verdiende zege op. Fraga moest samen met stalgenoten Ben Keating en Dylan Pereira genoegen nemen met de tweede plaats. De derde plaats ging naar de #80 Iron Lynx Ferrari van Matteo Cressoni, Rino Mastronardi en Callum Ilott. Jeroen Bleekemolen moest vroegtijdig de handdoek in de ring gooien. Na een crash van zijn teamgenoot bleek de schade aan de #388 Ferrari dermate groot dat Bleekemolen zijn zestiende Le Mans-deelname niet kon uitrijden.

