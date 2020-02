Glickenhaus onthult beelden van Le Mans hypercar

Glickenhaus, een kleine zogeheten "boutique" constructeur, is geen onbekende bij racefans. Een sportwagen van het team van Jim Glickenhaus, een filmregisseur uit New York, was wel vaker te zien in de VLN-series en de 24 uur van de Nürburgring.

De grote droom van oprichter Glickenhaus en zijn zoon en directeur Jesse Glickenhaus is echter een andere etmaalrace: de 24 uur van Le Mans. De constructeur prepareert daarom een hypercar om vanaf het seizoen 2020-2021 mee te kunnen doen aan het FIA World Endurance Championship en dus aan de start te kunnen verschijnen van de Franse enduranceklassieker.

"We zullen in Le Mans in de pits staan in de regen. En we zullen een wagen voorbij zien komen die wij hebben gecreëerd. Dat wordt een trotse dag voor ons en voor Amerika", klinkt het bij Glickenhaus.

Glickenhaus wil echter niet alleen meedraaien, maar met de krachtige SCG 007 ook de strijd opnemen tegen grote namen als Toyota en Aston Martin. Voor het ontwerp van de SCG 007 heeft Glickenhaus het Italiaanse Podium Advanced Engineering ingehuurd. Het resultaat is een slanke, aerodynamische bolide van 1100 kg met een op maat gemaakte drieliter twin-turbo die maar liefst 840 pk opwekt. De wagen moet in augustus 2020 klaar zijn om te testen, wat het team bijzonder weinig tijd geeft om klaar te zijn voor de seizoensopener in Silverstone begin september.

Bekijk tekeningen van de Glickenhaus 007

Glickenhaus 007 Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus Glickenhaus 007 Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus Glickenhaus 007 Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus

Glickenhaus werkt ondertussen ook verder aan een opvolger van de SCG 003 die furore maakte op de Nordschleife met een pole in 2017. De SCG 004C (foto onderaan) wordt klaargestoomd voor de 24 uur van de Nürburgring en zal deelnamen aan de aparte SP-X klasse. Dat is de categorie voor GT3-wagens die niet werden gehomologeerd.