Rebellion vertrekt na Le Mans uit de autosport

Rebellion kwam sinds de oprichting van het World Endurance Championship in 2012 al uit in dat kampioenschap. De formatie maakte daarnaast enkele uitstapjes naar de Verenigde Staten en prepareerde voor de afgelopen editie van de Dakar Rally ook een wagen. Het team komt dit seizoen met één auto uit in het WEC, maar maakte eerder bekend dat het voor de 24 van Le Mans weer een tweede wagen inzet.

Na de aankomende editie van die endurancerace op het Circuit de la Sarthe worden alle activiteiten van Rebellion in de autosport stopgezet. De bestuursdirectie van de Zwitserse firma heeft daar donderdag een knoop over doorgehakt. In een verklaring laat het bedrijf weten dat het een andere weg wil inslaan. Eerder ging het bedrijf een alliantie aan met Peugeot en de opzet van een hypercar-project. De Franse fabrikant heeft inmiddels laten weten dat de beslissing van Rebellion geen invloed heeft op de plannen van Peugeot.

“De autosport is altijd een geweldig middel geweest voor Rebellion”, aldus president Alexandre Pesci. “We hebben geweldige dingen laten zien op het circuit en dat was geweldig om ons merk te tonen aan een breed publiek. De opbrengsten van onze investeringen hebben ons behoorlijk wat voldoening gegeven. Nu geven we onszelf de tijd om de contouren van ons bedrijf opnieuw vorm te geven. De beslissing voor het raceprogramma is vanaf het einde van dit WEC-seizoen van kracht. Het was geen eenvoudig besluit en het spijt ons dat we niet aan onze verplichtingen voor de komende jaren kunnen voldoen.”

Rebellion Racing verscheen in 2010 voor het eerst op de baan. Het merk kwam vervolgens in de LMP1-klasse in actie op Le Mans. In 2014 won het team de non-hybride klasse en in 2018 stond het team voor het eerst op het algemene podium. Na het vertrek van Porsche en Audi groeide het team uit tot de naaste concurrent van het LMP1-team van Toyota. In november won Rebellion voor het eerst van Toyota, ondanks dat het eerder al een overwinning toegespeeld kreeg toen de Toyota’s in Silverstone werden afgekeurd.

Pesci deed eerder dit jaar mee aan de Dakar Rally. Hij werkte samen met voormalig Le Mans-winnaar Romain Dumas.

Met medewerking van Jamie Klein