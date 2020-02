Van Uitert met RTN naar WEC Sebring, ook Corvette aan de start

Super Sebring, zoals het gecombineerde weekend van het WEC en de Amerikaanse IMSA heet, valt samen met de Formule ePrix in Sanya op 20 en 21 maart. Nyck de Vries moet in China aan de slag met Mercedes en is dus niet beschikbaar voor Racing Team Nederland in Sebring. Door het coronavirus is het niet helemaal zeker dat die Chinese race ook doorgaat, maar het LMP2-team rond Jumbo-topman First van Eerd heeft alvast Van Uitert ingeschreven als derde rijder naast Van Eerd en Giedo van der Garde. Racing Team Nederland krijgt alvast een tegenstander minder in de LMP2-klasse, want Cool Racing is niet van de partij in Florida.

Corvette doet de dubbel

Opvallend op de deelnemerslijst is Corvette. Het Amerikaanse merk zette vorig jaar uitzonderlijk een exemplaar in voor de WEC-race en doet dat dit jaar opnieuw met de nagelnieuwe C8.R. Rijders zijn nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar was de crew van de #3, met Jan Magnussen, Antonio Garcia en Mike Rockenfeller, het team dat op vrijdag aan de WEC 1000 Mijl van Sebring deelnam en daags nadien aan de IMSA 12 uur van Sebring. Dit jaar is Nicky Catsburg een nieuwkomer op die inschrijving. Het is niet uitgesloten dat de Amersfoorter de opdracht krijgt om twee enduranceraces in twee dagen af te werken, maar dat is nog niet bekend. Catsburg en teamgenoten Garcia en Jordan Taylor eindigden vorig weekend nog vierde in de GTLM-klasse van de 24 uur van Daytona.

JOTA Sport moet het in de LMP2 voorlopig zonder Antonio Felix da Costa doen, die ook zou moeten deelnemen aan de Sanya ePrix. Ook voor Toyota-rijders Sébastien Buemi, Brendon Hartley en voor Ferrari-man James Calado (Ferrari) is er een datumclash, maar zij zouden sowieso in Sebring aan de start staan.