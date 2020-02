Aston Martin stelt Le Mans-project uit

Na jaren van Toyota-dominantie zou er vanaf de zomer van dit jaar eindelijk wat veranderen in het WEC met de komst van de Hypercars. Diverse aansprekende fabrikanten toonden verregaande belangstelling voor de nieuwe opzet. Aston Martin haakt echter alweer af voordat het kampioenschap goed en wel begonnen is. David King, topman van Aston Martin, heeft inmiddels gereageerd: “Momenteel zijn er enorme veranderingen gaande. Nu we de inschrijving terugtrekken, hebben we de tijd en rust om goed te overwegen wat de status van de sport is, en waar we staan.”

King geeft ook aan niet helemaal blij te zijn met de nieuwe situatie sinds de samenwerking tussen de FIA en het IMSA, de Amerikaanse sportscar-organisatie. In januari maakten beide bonden bekend dat er een fusie komt tussen de Hypercars en de nieuwe topklasse in Amerika, de Le Mans Daytona-hybrid. De LMDh-wagens zouden naast de Amerikaanse races ook op bijvoorbeeld Spa en Le Mans uit mogen komen en lijken stukken goedkoper te worden dan de Hypercars. Dat zou tot twijfel leiden bij vele fabrikanten die willen instappen in het langeafstandsracen. “Wij moeten opnieuw onze positie bekijken omdat we geen rekening hadden gehouden met de veranderingen in januari. Toen we ons inschreven met de Valkyrie waren we in de veronderstelling dat we tegen gelijke wagens zouden rijden, en tegen fabrikanten met dezelfde instelling,” aldus King.

Ook de ACO, de promotor van het WEC en Le Mans, heeft inmiddels gereageerd. “Het is zeer spijtig, maar geheel onverwacht kwam het niet. Er waren al langere tijd problemen en het merk heeft besloten om in de Formule 1 te stappen.” Eerder dit jaar kocht Lawrence Stroll zich in bij Aston Martin, om het merk te behoeden van de financiële problemen. Het Formule 1-team van Stroll, Racing Point, wordt in 2021 omgedoopt worden tot Aston Martin Racing en de relatie met Red Bull Racing wordt beëindigd. De Valkyrie is echter een samenwerking tussen Aston Martin en Red Bull.

Door het voorlopig terugtrekken van Aston Martin is Toyota volgend seizoen opnieuw het enige fabrieksteam in het WEC. Alleen privé-inschrijvingen van Glickenhaus en eventueel ByKolles, zouden de Japanners weerstand kunnen bieden. Vanaf het 2021-2022 seizoen mogen de LMDh-bolides deelnemen, waarna een jaar later Peugeot zou instromen met een Hypercar. Maar ook zij hebben aangegeven te twijfelen tussen een Hypercar en een LMDh. Het ooit zo groot aangekondigde nieuwe tijdperk op Le Mans lijkt het dus al moeilijk te krijgen voordat het überhaupt begonnen is.

