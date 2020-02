IMSA en ACO slaan handen in elkaar met LMDh-prototype

Voor het eerst in jaren zullen de topwagens van de Amerikaanse endurance dus naast de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring ook deel kunnen nemen aan de 24 uur van Le Mans. De IMSA en de ACO hebben daarover na lange gesprekken een akkoord gesloten, zodat de volgende generatie DPi-prototypes de strijd kan aanbinden met de nieuwe Europese Hypercars van onder meer Toyota, Aston Martin en Peugeot.

De nieuwe zogeheten LMDh is gebaseerd op een nieuw te bouwen LMP2-chassis van een van de vier huidige fabrikanten: Dallara, Oreca, Multimatic en Ligier. Die wagens kunnen standaard in de LMP2-klasse uitkomen, maar kunnen door constructeurs ook opgewaardeerd worden tot een LMDh met eigen bodywork en met een standaard KERS-systeem op de achtertrein. De constructeurs zullen ook hun eigen verbrandingsmotor kunnen voorzien.

Meer technische details zijn er voorlopig niet. Die zullen worden voorgesteld in maart tijdens het Super Sebring weekend, het gezamenlijke weekend van de IMSA en het FIA WEC.

"Deze aankondiging is een cruciaal startpunt voor een gezamenlijke toekomst in de endurance, die wordt gesteund door zowel de ACO als IMSA", stelde ACO-voorzitter Pierre Fillon. "Een constructeur zal binnenkort kunnen deelnemen in de topklasse van twee kampioenschappen, het FIA WEC en het WeatherTech Championship. We kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel kansen dit op de lange termijn zal bieden."

In de huidige DPi-categorie zijn merken als Acura, Cadillac en Mazda betrokken. De nieuwe reglementen openen de deur voor meer merken om toe te treden. Zo gaf McLaren al te kennen dat het geïnteresseerd is in een goedkopere formule waarmee het aan de 24 uur van Le Mans zou kunnen meedoen.