WEC Austin: Opnieuw pole-position voor Rebellion

Gustavo Menezes en Norman Nato pakten de pole-position zaterdag voor Toyota en dat gebeurde ondanks een motor wissel na de tweede vrije training. Menezes was met zijn eerste run het snelste met een 1.47.674 gevolgd door de 1.48.087 van Nato. Een rode vlag zorgde voor een onderbreking van de sessie, Nato ging daarna nog eens sneller en noteerde een 1.47.387.

Jose Maria Lopez en Mike Conway eindigden op de tweede plaats in de #7 Toyota. Kazuki Nakajima ging in zijn eerste run sneller dan Lopez, maar zijn teamgenoot Brendon Hartley ging in diens run in de mist door een overschrijding van de track limits. Zijn snelste tijd werd daardoor geschrapt, een 1.50.971 in zijn laatste ronde was het maximaal haalbare voor de #8 Toyota.

In de LMP2-klasse pakten Nicolas Lapierre en Antonin Borga de pole-position met de Cool Racing Oreca. Het duo was iets sneller dan United Autosports met Filipe Albuquerque en Phil Hansen. Nyck de Vries reed met een 1.48.696 de snelste tijd in de LMP2-klasse, maar Frits van Eerd maakte in zijn tweede ronde een fout waardoor het gemiddelde van Racing Team Nederland niet goed genoeg was voor een startpositie vooraan. De gele bolide begint zondag als elfde (achtste in LMP2) aan de race.

In de GTE Pro-klasse ging de pole naar Marco Sorensen en Nicki Thiim in de #95 Aston Martin Vantage GTE. Het duo was gemiddeld twee tienden sneller dan Porsche-coureurs Michael Christensen en Kevin Estre. Alex Lynn en Maxime Martin eindigde met de tweede Aston op de derde plaats.

De pole in GTE Am was voor de Project 1 Porsche van Matteo Cairoli en Egidio Perfetti. Jeroen Bleekemolen eindigde op de vijfde plaats in GTE Am.

Uitslag 6 uur van COTA - Kwalificatie LMP:

Uitslag 6 uur van COTA - Kwalificatie GTE: