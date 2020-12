Aston Martin stopt met eigen fabrieksteam in WEC

Vanaf het eerste WEC-seizoen in 2012 is Aston Martin altijd van de partij geweest met een eigen team in de GTE Pro-klasse. Ook in de jaren voor dit kampioenschap deden ze al mee aan bijvoorbeeld de 24 uur van Le Mans. In totaal werden er in die wedstrijd maar liefst vier overwinningen geboekt. De editie van 2017 springt bij velen nog steeds in het oog. Na 24 uur haalde de #97 bij het ingaan van de allerlaatste ronde de leidende Corvette in.

Aston Martin stopt trouwens niet volledig in het WEC. Men wil nog steeds auto’s leveren aan klantenteams, zoals men dat nu ook al doet bij het team van TF Sport. Het is niet de eerste opvallende wijziging in het programma van het Britse merk. Na het aankondigen van de nieuwe hypercar-regels op Le Mans was Aston Martin, na Toyota, het tweede team dat bevestigde mee te zullen doen aan de nieuwe klasse. Maar na de overname van het merk door Lawrence Stroll werd dat plan begin dit jaar ‘uitgesteld.’ Enkele weken daarvoor maakte Aston Martin bekend in 2021 aan de Formule 1 mee te doen. Door velen werden daar verbanden tussen gelegd, hetgeen na dit GTE-nieuws nog meer het geval zal zijn.

Voor het WEC is dit vertrek van Aston Martin trouwens een nieuwe en ook significante klap. In het seizoen 2018-2019 waren er nog tien voltijdse inschrijvingen in de GTE-Pro. Twee wagens van Aston Martin, BMW, Ford, Porsche en Ferrari. Nu zijn alleen de laatste twee merken nog over. Voor de 24 uur van Le Mans is de tik ook hard. Er waren zeventien inschrijvingen in 2019. Afgelopen jaar gingen daar vier Fords, twee BMW’s, twee van de vier Porsches en twee Corvettes van af. De afwezigheid van Corvette was waarschijnlijk eenmalig door de coronacrisis, maar dit jaar verdwijnen er dus nog eens twee Aston Martins. Zo raakt het GTE-concept, in het bijzonder de Pro-klasse, langzamerhand in een grote crisis.