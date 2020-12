Peugeot onthult hybride aandrijving voor Le Mans Hypercar

Peugeot keert in 2022 voor het eerst sinds 2011 terug naar Le Mans met een eigen hypercar, die door Peugeot Sport zal worden ontwikkeld en die de strijd zal moeten aangaan met de hypercar van Toyota.

Voor de terugkeer naar het WK endurance kiezen de Fransen voor een krachtige hybride met een twin-tubo V6 van 2,6 liter. "De architectuur van de Peugeot Hybrid4 500kW aandrijving is het resultaat van een gedetailleerd voorschrift van de nieuwe reglementen van het FIA WEC", stelde François Coudrain, die aan het hoofd staat van het motorprogramma. "We dachten eerst aan een enkele turbo, maar dat zou ons hebben belet om ons doel te bereiken wat het zwaartepunt van de motor betreft. Een twin-turbo biedt ons het beste compromis tussen technologie, gewicht, de verpakking, de betrouwbaarheid en de prestaties."

De verbrandingsmotor van Peugeot weegt 165kg en moet zo'n 680pk (500kW) opleveren, aangevuld met 272pk (200kW) van een hybridemotor op de vooras, die in eigen huis wordt ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van de batterij en het energiesysteem gebeurt in Frankrijk in samenwerking met Saft, een dochterbedrijf van brandstofpartner Total. Wat de aerodynamica betreft gaat Peugeot in zee met Ligier Automotive.

Wie is er 2022 in die nieuwe Peugeot hypercar, die nog geen naam heeft gekregen, zal rijden is nog niet duidelijk. "Er zijn veel rijders die interesse hebben in dit programma en we zijn met velen onder hen al in gesprek gegaan", stelde teambaas Jean-Marc Finot. "We hebben tijd, want de wagen zal voor het einde van 2021 niet rijden. We zullen dus onze tijd nemen om het best mogelijke team samen te stellen. We zullen onze rijders kiezen op basis van hun prestaties, hun teamspirit en hoe ze bij Peugeot Sport passen."

Een naam is er dus nog niet, al lijkt het logisch dat de opvolger van de 905 en 908, de twee prototypes waarmee Peugeot de 24 uur van Le Mans wist te winnen, ook met een negen zal beginnen. "Met een negen beginnen lijkt ons een goed idee, ja", aldus Finot. "Maar dat zullen we begin 2022 wel vastleggen."