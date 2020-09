W Series mogelijk vaste waarde in voorprogramma Formule 1 in 2021

In 2019 werkte de W Series het eerste seizoen in haar bestaan af en dat gebeurde in het voorportaal van de DTM. Aanvankelijk zou dat in 2020 weer het geval zijn, terwijl de klasse richting het eind van het seizoen ook te zien zou zijn bij de Formule 1 Grands Prix van de Verenigde Staten en Mexico. Dat plan ging echter de prullenbak in toen de W Series besloot om het seizoen 2020 af te gelasten vanwege het coronavirus, terwijl ook de F1-meetings in Mexico-Stad en Austin werden geannuleerd. Wel werd bij de bekendmaking van het schrappen van het seizoen aangekondigd dat de raceklasse voor vrouwen in 2021 alsnog in het voorprogramma van Mexico en de VS te zien zou zijn.

De samenwerking tussen de W Series en de Formule 1 wordt in 2021 mogelijk uitgebreid als gevolg van de problemen in de DTM. De Duitse toerwagenklasse ziet Audi aan het eind van dit jaar vertrekken en daardoor staan er vraagtekens achter hoe de serie verder gaat in 2021. De W Series kijkt nu dus om zich heen voor andere opties en daarbij is het oog gevallen op de F1. Er is namelijk een plan om de Formule 2 en Formule 3 in 2021 te laten rouleren in het voorprogramma van de koningsklasse en die klasse dan drie in plaats van twee races te laten rijden. Momenteel rijden de F2 en F3 gezamenlijk acht sessies, in het nieuwe plan blijven nog vijf sessies over.

Daardoor ontstaat er wat ruimte in de programmering en die zou opgevuld kunnen worden door de W Series, die dan een vrije training, een kwalificatie en een race kunnen afwerken. Een hechtere samenwerking tussen de F1 en de W Series zou ook voor F1-eigenaar Liberty Media welkom zijn, omdat het past binnen het streven de diversiteit te vergroten en het mogelijk openingen biedt om sneller een vrouw richting de F1 te helpen.

In juli vertelde CEO Catherine Bond Muir van de W Series al dat het kampioenschap kijkt naar alternatieven voor de plek in het bijprogramma van de DTM. “De boodschap die ik wil meegeven is dat we graag door willen gaan met de samenwerking met de DTM als zij rijden, maar we hebben een back-up als dat niet zo is”, vertelde ze aan Motorsport.com. “We overwegen op dit moment alles, we opereren niet in een microkosmos.”

Met medewerking van Adam Cooper