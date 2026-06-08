George Russell is ervan overtuigd dat hij dit jaar nog altijd wereldkampioen Formule 1 kan worden, ondanks het feit dat Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli hard op weg lijkt naar zijn eerste titel.

De negentienjarige Italiaan heeft de laatste vijf Grands Prix gewonnen en beschikt in het kampioenschap over een voorsprong van 68 punten op Russell. De Brit gold voorafgaand aan het seizoen als de grote favoriet, maar zijn enige overwinning tot dusver dateert van de seizoensopener in Melbourne.

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Met pas zes raceweekenden achter de rug en nog zestien Grands Prix te gaan, weigert Russell echter de handdoek in de ring te gooien. Daarbij wijst hij op het titelgevecht van vorig jaar, waarin Max Verstappen en Lando Norris zich na een grote achterstand alsnog terug in de strijd vochten.

Situatie Verstappen-Norris

Met nog negen races te gaan keken Verstappen en Norris respectievelijk tegen achterstanden van 104 en 34 punten op Oscar Piastri aan. Toch maakten beide coureurs op de slotdag nog kans op de titel, waarna Norris uiteindelijk aan het langste eind trok.

Gevraagd of de voorsprong van Antonelli inmiddels te groot is geworden, antwoordde Russell: "Nee, dat is niet zo. Kijk maar naar Verstappen vorig jaar. Maar ik moet mezelf wel uit deze situatie zien te krijgen."

"Ik weet niet hoe we telkens weer in dezelfde positie terechtkomen. Er zijn zeker dingen die ik moet verbeteren. Maar ik weet ook wat ik kan als ik een probleemloos weekend heb en daarom is het zo frustrerend."

"Ik geloof nog altijd volledig in mezelf en weet wat ik kan. We zijn nog niet eens dertig procent van het seizoen onderweg, maar er zijn al veel punten verloren gegaan."

Russell sprak de media na de Grand Prix van Monaco, een race die opnieuw een hoofdstuk toevoegde aan de reeks tegenvallers die hem sinds de tweede race van het seizoen achtervolgt.

In Shanghai zag hij hoe Antonelli vanaf pole-position won nadat een technisch probleem hemzelf in Q3 had getroffen. Ook in Suzuka vertrok de Italiaan vanaf pole en profiteerde hij optimaal van een gunstig getimede safety car. In Miami was Antonelli vervolgens simpelweg oppermachtig, terwijl Russell moeite had met de omstandigheden op het circuit met weinig grip.

George Russell en Andrea Kimi Antonelli in duel in Canada. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

In Canada leek Russell eindelijk een einde te maken aan zijn moeilijke periode, totdat een motorprobleem hem vanuit leidende positie tot een opgave dwong. Monaco draaide vervolgens uit op schadebeperking na een teleurstellende kwalificatie.

Russell kwalificeerde zich als zesde, terwijl Antonelli pole-position pakte. Waar de kampioenschapsleider vervolgens de race controleerde, viel Russell buiten de punten nadat hij een drive-through penalty kreeg wegens het onjuist uitvoeren van een eerdere tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat.

Het seizoen verloopt daarmee totaal anders dan verwacht voor Russell, die vorig jaar misschien wel zijn sterkste Formule 1-campagne tot dusver kende. Inmiddels is hij zelfs teruggevallen naar de derde plaats in het kampioenschap, twee punten achter Lewis Hamilton.

"Nooit zoveel pech achter elkaar"

"Ik zit momenteel in een heel vreemde mentale situatie", legde Russell uit. "Ik heb in mijn carrière wel vaker moeilijke periodes gehad waarin ik zelf twee of drie slechte races op rij reed."

"Maar ik heb nog nooit zoveel pech achter elkaar gehad. Dat gebeurde niet toen we twee jaar geleden een auto hadden die goed genoeg was voor de zevende plaats, of vorig jaar toen we meestal voor P3 of P4 vochten. Nu hebben we eindelijk een auto waarmee we kunnen winnen en juist daarom doet dit extra veel pijn. Maar het seizoen is nog lang."

Russell is ervan overtuigd dat de onderlinge strijd met Antonelli veel dichter bij elkaar zou liggen als hij niet zoveel tegenslag had gekend. Tegelijkertijd heeft hij veel waardering voor de prestaties van zijn teamgenoot, die na een wisselvallig rookiejaar in 2025 een enorme stap heeft gezet.

"Als ik er objectief naar kijk dan denk ik dat het ontzettend close zou zijn geweest als alles wat meer in balans was geweest", besloot Russell. "Hij doet het fantastisch. Maar ik denk ook dat ik minstens twee extra overwinningen achter mijn naam had gehad."