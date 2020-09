Na de eerste rode vlag-periode nam het veld opnieuw plaats op de grid voor een tweede staande start. Al snel kwam er veel rook uit de remmen van Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton. Op een zeker moment waren er zelfs vlammen zichtbaar. Toen de lichten eenmaal uit waren, doofden de vlammen en kon de Brit buitenom in de eerste bocht de leiding overnemen van teamgenoot Valtteri Bottas.

De oorzaak van de hete remmen zit hem volgens Mercedes in de koeling. Door de lange rechte stukken, snelle bochten en een gebrek aan heftige remzones is er op Mugello minder koeling nodig dan op andere circuits. Daarom was de W11 voorzien van kleinere luchthappers bij de voorremmen.

Toen Motorsport.com hem vroeg naar het moment, legde Hamilton uit waarom hij zijn remmen zo extreem opwarmde: “Er zat bijna tweehonderd graden verschil tussen mijn voorremmen. Ik pushte hard om de rem die achterbleef op gelijke temperatuur te brengen. De temperatuur liep op tot duizend graden en ik probeerde ze in de laatste bocht en richting de start weer te koelen. Op de grid kwam er veel rook vanaf en ik maakte me zorgen want op een zeker moment zag ik zelfs een vlam. Dat is niet goed, want daardoor verbrandt alles aan de binnenkant. Gelukkig werd er relatief snel gestart. Daarna heb ik geen problemen meer gehad, maar het was zeker op het randje.”

Mercedes head of race engineering Andrew Shovlin legde uit dat er geen reden tot zorg was: “De remkoeling is op Mugello redelijk beperkt want je remt niet zo veel. Je moet dus de koeling verkleinen om de remmen op temperatuur te krijgen. En het probleem is dat wanneer ze heet zijn, er weinig lucht doorheen gaat. Zodra je rijdt, dooft het vuur. Het wordt pas zorgwekkend als het carbon gaat branden. Dat kan problemen veroorzaken. Dit zag er niet al te erg uit, al hebben we het natuurlijk liever niet. Maar het was geen reden tot paniek.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas en Adam Cooper