Leclerc was 'geïntimideerd' door Vettel bij komst naar Ferrari

Leclerc en Vettel werden begin 2019 teamgenoten bij Ferrari. De Monegask werd in 2018 door Ferrari gestald bij Sauber en daar maakte hij dermate veel indruk dat de Scuderia hem het daaropvolgende seizoen al in de hoofdmacht wilde zien. Bij Ferrari werd Leclerc de vervanger van Kimi Raikkonen, die begin 2019 de omgekeerde weg bewandelde en zijn carrière vervolgde bij Sauber, dat inmiddels als Alfa Romeo door het leven gaat.

Leclerc kwam als relatief onervaren coureurs naar Ferrari en daar kreeg hij dus viervoudig wereldkampioen Vettel als teamgenoot. Dat gaf hem aanvankelijk nog een beetje de bibbers, zo gaf hij in gesprek met Formula1.com toe. “Aan het begin van mijn tijd bij Ferrari was het anders dan wat ik had met mijn vorige teamgenoten, omdat Sebastian een groot kampioen is. Net als met Ferrari was ik in eerste instantie wat geïntimideerd door Seb. Dat is normaal, maar eigenlijk bleek hij een heel normale en heel vriendelijke gast. Vanaf het begin konden we heel goed met elkaar opschieten.”

Afgelopen jaar ging het soms hard tegen hard bij Vettel en Leclerc. Op het asfalt hadden ze regelmatig aanvaringen en ook werd er niet altijd gehoor gegeven aan teamorders, wat weer leidde tot geruchten dat de rijders niet goed met elkaar op zouden kunnen schieten. Dergelijke geruchten zijn volgens Leclerc niet waar. “Natuurlijk speelt competitiviteit ook een rol in de relatie, maar dat verandert niets aan de manier waarop we met elkaar spreken. Dat was een goed ding. Er waren momenten die wat lastiger waren, zoals Brazilië. Dat kan altijd gebeuren, maar ik denk dat we de situatie heel behoorlijk hebben opgelost. We wisten best kort daarna de bladzijde om te slaan.”

Een bladzijde omslaan heeft Ferrari ook gedaan. De succesvolste F1-formatie aller tijden laat Vettel aan het eind van 2020 na zes seizoenen vertrekken. De Duitser vertrekt naar Racing Point en wordt bij de Scuderia vervangen door Carlos Sainz Jr.. Leclerc blijft wel aan, nadat hij eind 2019 een nieuw contract ondertekende dat hem tot eind 2024 aan Ferrari verbindt.