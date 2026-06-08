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Wolff verklaart Mercedes-blunder achter Russells strafchaos

Toto Wolff heeft uitgelegd hoe interne verwarring bij Mercedes leidde tot de pitstopfout die George Russell tijdens de GP van Monaco een mogelijke podiumklassering kostte.

Jules de Graaf Lydia Mee
Gepubliceerd:
Toto Wolff, Mercedes

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft toegegeven dat interne "verwarring" over de strategie aan de basis lag van de pitstopblunder die George Russell tijdens de Grand Prix van Monaco een mogelijke podiumklassering kostte.

Russell lag op koers voor een top-vierklassering in de straten van Monte Carlo, totdat een miscommunicatie op de pitmuur van Mercedes zijn race op dramatische wijze ontspoorde.

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Nadat de Brit eerder in de 78 ronden tellende race een tijdstraf van vijf seconden had gekregen, dook hij tijdens een safetycarfase op het laatste moment de pits in. Toen hij zijn auto in de pitbox parkeerde, begon de Mercedes-crew direct met het wisselen van de banden, in plaats van eerst de tijdstraf uit te dienen.

Als gevolg daarvan kreeg de 28-jarige coureur een drive-through penalty opgelegd wegens het niet correct uitvoeren van de oorspronkelijke straf.

"We moeten gewoon doorgaan. Dit is een lang kampioenschap. Vorig jaar zei iedereen dat het kampioenschap van Piastri was, waarna het weer omsloeg", vertelde Wolff na afloop aan Sky Sports F1.

"Montreal was een drama omdat wij hem in de steek lieten en dat waren mogelijk 25 punten, maar het is een lang kampioenschap."

"We hadden zelf verwarring over de strategie en toen kwam hij naar binnen, waarna we hem niet vijf seconden hebben laten stilstaan", aldus Wolff. "Daardoor hebben we een derde of vierde plaats misgelopen. Dat is jammer."

Foto door: Erik Junius

Gevraagd naar de oorzaak van de strafchaos gaf Wolff meer uitleg over wat er misging. "We waren niet volledig voorbereid om hem binnen te halen. We hadden zelf wat verwarring over de strategie en vervolgens kwam hij naar binnen, waarna we hem niet vijf seconden hebben laten stilstaan", aldus de Oostenrijker. "Daardoor hebben we een derde of vierde plaats misgelopen. Dat is jammer."

Voor Mercedes kende de race in Monaco uiteindelijk twee gezichten. Terwijl Russell genoegen moest nemen met de dertiende plaats, boekte zijn 19-jarige teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zijn vijfde overwinning op rij van het seizoen. Antonelli vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap, terwijl Lewis Hamilton Russell voorbijging in de strijd om de tweede plaats in de WK-stand.

Wolff vervolgde: "Een deel van mij voelt zich ontzettend gelukkig voor Kimi. De jongens hebben me naar het podium gestuurd. Ze zeiden: 'Dit is jouw thuisrace, je moet gaan.' Maar ik keek ook naar George, die een moeilijk weekend heeft gehad. Ik probeer emotioneel in balans te blijven. Nu gaat het erom het team en hem weer op te peppen wanneer we naar Barcelona vertrekken."

Foto's van Monaco GP - zondag

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Jackie Stewart

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Lily Rowland

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Fisher in the Paddock

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Isabella Bernardini

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Toto Wolff, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Benedetto Vigna, CEO of Ferrari

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
George Russell, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team talks to Donald Trump Jr and his wife Bettina Anderson

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Frederic Vasseur, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Tion Wayne

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Mika Hakkinen

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Sir Jackie Stewart and Jacky Ickx.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Yachts in the harbour.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Kim Kardashian and Khloe Kardashian on the grid.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Kim Kardashian and Khloe Kardashian in the paddock with Silvia Domenicali and Stefano Domenicali, CEO of Formula One Group.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Princess Charlene of Monaco and Prince Albert II of Monaco.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Mohammed ben Sulayem, FIA President, Prince Albert II of Monaco, Princess Charlene of Monaco, and Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Lando Norris, McLaren

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Audi F1 Team pit stop practice.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Franco Colapinto, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Charles Leclerc, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Marshals clear the track under the red flag.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
The track is swept during a red flag delay.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
An official signals 5 minutes left until the restart in the pit lane.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
George Russell, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Lando Norris, McLaren

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, crosses the finish line to win the Monaco Grand Prix.

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Toto Wolff, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van Monaco in beeld
Formule 1
58

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