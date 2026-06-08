Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft toegegeven dat interne "verwarring" over de strategie aan de basis lag van de pitstopblunder die George Russell tijdens de Grand Prix van Monaco een mogelijke podiumklassering kostte.

Russell lag op koers voor een top-vierklassering in de straten van Monte Carlo, totdat een miscommunicatie op de pitmuur van Mercedes zijn race op dramatische wijze ontspoorde.

Nadat de Brit eerder in de 78 ronden tellende race een tijdstraf van vijf seconden had gekregen, dook hij tijdens een safetycarfase op het laatste moment de pits in. Toen hij zijn auto in de pitbox parkeerde, begon de Mercedes-crew direct met het wisselen van de banden, in plaats van eerst de tijdstraf uit te dienen.

Als gevolg daarvan kreeg de 28-jarige coureur een drive-through penalty opgelegd wegens het niet correct uitvoeren van de oorspronkelijke straf.

"We moeten gewoon doorgaan. Dit is een lang kampioenschap. Vorig jaar zei iedereen dat het kampioenschap van Piastri was, waarna het weer omsloeg", vertelde Wolff na afloop aan Sky Sports F1.

"Montreal was een drama omdat wij hem in de steek lieten en dat waren mogelijk 25 punten, maar het is een lang kampioenschap."

"We hadden zelf verwarring over de strategie en toen kwam hij naar binnen, waarna we hem niet vijf seconden hebben laten stilstaan", aldus Wolff. "Daardoor hebben we een derde of vierde plaats misgelopen. Dat is jammer." Foto door: Erik Junius

Gevraagd naar de oorzaak van de strafchaos gaf Wolff meer uitleg over wat er misging. "We waren niet volledig voorbereid om hem binnen te halen. We hadden zelf wat verwarring over de strategie en vervolgens kwam hij naar binnen, waarna we hem niet vijf seconden hebben laten stilstaan", aldus de Oostenrijker. "Daardoor hebben we een derde of vierde plaats misgelopen. Dat is jammer."

Voor Mercedes kende de race in Monaco uiteindelijk twee gezichten. Terwijl Russell genoegen moest nemen met de dertiende plaats, boekte zijn 19-jarige teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zijn vijfde overwinning op rij van het seizoen. Antonelli vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap, terwijl Lewis Hamilton Russell voorbijging in de strijd om de tweede plaats in de WK-stand.

Wolff vervolgde: "Een deel van mij voelt zich ontzettend gelukkig voor Kimi. De jongens hebben me naar het podium gestuurd. Ze zeiden: 'Dit is jouw thuisrace, je moet gaan.' Maar ik keek ook naar George, die een moeilijk weekend heeft gehad. Ik probeer emotioneel in balans te blijven. Nu gaat het erom het team en hem weer op te peppen wanneer we naar Barcelona vertrekken."

Foto's van Monaco GP - zondag