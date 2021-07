Ten Voorde weer op het podium in Porsche Supercup, Evans wint

Ten Voorde had de eerste twee races van het Porsche Supercup-seizoen van pole-position aan mogen vangen, maar de coureur van het Nederlandse GP Elite moest voor de tweede race in Spielberg genoegen nemen met de vierde startplek. In de eerste bocht had de Tukker echter al een plekje winst geboekt ten opzichte van Ayhancan Güven, die vanaf de derde startplek maar moeizaam van zijn plek kwam. Ten Voorde kon daardoor aansluiten op de derde plek, achter polesitter Dylan Pereira en Jaxon Evans.

Pereira kon ondanks een goede start niet lang genieten van zijn eerste plaats. De Luxemburger verremde zich namelijk voor de derde bocht waardoor Evans de leiding kon overnemen. Ten Voorde wist zich ook een weg langs de polesitter te banen, maar Pereira gaf de strijd niet op en knokte zich terug. Beide coureurs reden vervolgens de gehele tweede sector deur-aan-deur, alvorens Pereira alsnog aan het langste eind wist te trekken.

Het hele veld moest vervolgens van het gas doordat Harry King in het grind vast was komen te staan en daarmee de safety car op de baan had gebracht. Aan het begin van de vierde ronde werd de race weer hervat, maar opnieuw ging het mis in de vierde bocht. Deze keer was het Lodovico Laurini die met een crash wederom de safety car op de baan bracht.

Evans domineert, Ten Voorde knokt voor podium

Aan het begin van de zevende ronde werd de groene vlag weer gezwaaid en was het Evans die vooraan meteen een gaatje wist te slaan. De Nieuw-Zeelander controleerde vervolgens het tempo, om zo na 17 rondjes zijn eerste zege van het seizoen te scoren. Pereira kon geen vuist maken en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Achter de twee leiders moest Ten Voorde alle zeilen bijzetten om zijn derde plaats te verdedigen. In de slotfase werd de Nederlander nog gepasseerd door Güven, maar de Turk liep in de voorlaatste ronde een lekke band op waardoor Ten Voorde de derde plek weer in de schoot kreeg geworpen. De Nederlander mocht daardoor alsnog naar het podium, waarmee hij wederom goede zaken deed in de jacht op zijn tweede titel in de Porsche Supercup.

Na drie races gaat Ten Voorde met 67 punten riant aan kop in de strijd om het kampioenschap. Evans schuift dankzij zijn overwinning op naar de tweede plek. De Nieuw-Zeelander reist met 12 punten achterstand af naar het circuit van Silverstone, waar over twee weken in het voorprogramma van de Formule 1 de volgende race op het programma staat.