Larry ten Voorde verruilt na drie jaar GP Elite voor CLRT

Daarmee komt er een einde aan het korte sprookjeshuwelijk tussen Larry ten Voorde en Team GP Elite. Ten Voorde, die in 2018 debuteerde in de Porsche Supercup en na het seizoen 2019 de overstap maakte naar het Nederlandse raceteam, kroonde zich in 2020 en 2021 tot kampioen in de topklasse van de Porsche-racerij. In 2020 behaalde hij naast de Supercup-titel ook nog de titel in de Porsche Carrera Cup Deutschland. In 2021 prolongeerde hij beide titels en veroverde Team GP Elite het teamkampioenschap in de Supercup. Ten Voorde hoopte in 2023 terug te slaan na het mislopen van de titel in 2022, maar ook toen moest hij genoegen nemen met de tweede plaats.

Na drie jaren bij Team GP Elite maakt Ten Voorde de overstap naar CLRT, het team onder leiding van Côme Ledogar, dat in 2020 debuteerde in de Supercup. "Dit jaar nog een keer in de Porsche Supercup, mijn naam is daar nu best wel gevestigd", reageert Ten Voorde in gesprek met Motorsport.com. "Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb twee keer de Supercup gewonnen, het afgelopen jaar twee keer tweede. We hebben er natuurlijk alles aan gedaan, ik heb echt gevochten als een leeuw. Voor veel mensen is de finale op Monza bijgebleven."

“Ik kijk gewoon enorm uit naar de Supercup omdat ik dan natuurlijk met een nieuw team ga rijden, CLRT", vervolgt Ten Voorde. "Ik kijk er gewoon enorm naar uit. Ik ben daar op de werkplaats geweest voor de contractonderhandelingen. Dan komt er gewoon van die energie. Ik heb veel zin om eens in een andere omgeving te werken en op dat vlak ook een nieuwe uitdaging aan te gaan", aldus de regerend Carrera Cup-kampioen van Duitsland en Italië.

Ten Voorde, die later deze maand debuteert in de 24 uur van Daytona namens MDK Motorsports, heeft naast de Porsche Supercup ook nog andere ambities voor de toekomst. "Het is nog steeds mijn doel om in de Hypercar [te rijden] en mijn jongensdroom was altijd DTM, dus het is kijken waar op dat vlak het schip strandt." Naast de Supercup gaat Ten Voorde in 2024 opnieuw aan de slag in de Porsche Carrera Cup Italia, waar hij weer het team van Enrico Fulgenzi Racing vertegenwoordigt en zal pogen zijn titel te prolongeren.