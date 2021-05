Ten Voorde wist vorig jaar al de titel op zijn naam te schrijven in de prestigieuze Porsche Supercup en is dit jaar samen met het eveneens Nederlandse GP Elite terug in de merkencup om er zijn titel te verdedigen. In het voorprogramma van de Formule 1 werd dit weekend gereden in de straten van Monaco. Een circuit waar de Tukker in 2019 al eens op het podium stond, maar nog nooit wist te winnen. Om daar verandering in te brengen zette Ten Voorde op vrijdag al een grote stap in de kwalificatie: de Nederlander stuurde er zijn Porsche 911 GT3 Cup overtuigend naar pole-position.

Chaos in eerste ronde

Vanaf de eerste startplek kende de 24-jarige Ten Voorde zondagochtend een goede start van de race, waarna hij als eerste Sainte Dévote indook om te beginnen aan de klim richting het casino. Daar ging het na het nodige duw- en trekwerk achterin het veld mis in Massenet. Een spin van Jean-Baptiste Simmenauer eindigde in de vangrails, waarna de achteropkomende coureurs geen kant meer op konden met een flinke opstopping en een code rood als gevolg.

Nadat de chaos was opgeruimd was, kon de race onder aanvoering van Ten Voorde weer worden voortgezet. De coureur uit Enschede kende een goede herstart maar kon al vrij snel weer van het gas: een crash van Michael Crees in de eerste bocht bracht namelijk de safety car op de baan. Deze keer zou de neutralisatie gelukkig een stuk korter duren, waardoor Ten Voorde vooraan al snel weer het tempo kon oppikken om opnieuw weer een gaatje te slaan richting zijn concurrenten.

Terwijl Ten Voorde vooraan de race wist te domineren ging het achterin het veld mis voor zijn teamgenoten van GP Elite. Max van Splunteren probeerde in de hairpin teamgenoot Lucas Groeneveld in te halen, maar was daarbij iets te enthousiast. Een touché tussen beide teamgenoten en een spin van Groeneveld was het gevolg, al konden beide rijders wel hun weg vervolgen.

Ten Voorde dominant

Het gebeurde allemaal ver achter Ten Voorde, die na vijftien ronden als eerste de eindstreep passeerde en zo overtuigend de zege wist te pakken in Monaco. Jaxon Evans kwam op ruim drie seconden achterstand als tweede aan de finish. Weer drie seconden daarachter maakte Dorian Boccolacci het podium compleet.

