VIDEO: Zelf in Porsche over Zandvoort, Ten Voorde jaagt op hattrick

Het lijkt de voorbije jaren niet op te kunnen voor Larry ten Voorde. De Twentse coureur komt sinds 2018 uit in het voorprogramma van de Formule 1, in de Porsche Supercup om precies te zien, en verdedigt sinds 2020 het oranje van GP Elite. Sinds Ten Voorde de handen met het Nederlandse team ineen heeft geslagen, gaat het crescendo. In september 2020 tekende hij op een kolkend Monza voor zijn eerste Supercup-titel en vorig jaar is daar een tweede triomf aan toegevoegd. Tel daarbij op dat in beide jaren ook de Porsche Carrera Cup Deutschland werd gewonnen en Ten Voorde mag zich met recht de meest succesvolle Cup-rijder van het moment noemen.

Van verzadiging is echter nog geen enkele sprake. Sterker nog: dit jaar moeten beide kampioenschappen voor het derde opeenvolgende jaar naar zijn hand worden gezet. “Drie keer is scheepsrecht zeggen ze hè? Maar ik wil het gewoon nog een keer doen en zeker met GP Elite. Het team is bekend, de teamgenoten zijn bekend en samen moeten we ieder weekend de puntjes op de i proberen te zetten. Het wordt een lang en lastig seizoen, maar dat maakt de uitdaging juist mooi.”

Waar Ten Voorde spreekt over ‘ieder weekend’, springt er op voorhand eentje uit: racen in de oranjezee die Circuit Zandvoort heet tijdens de Dutch Grand Prix. “Zandvoort is natuurlijk heel speciaal. Zo veel mensen als vorig jaar had ik daar nog nooit gezien. In 2021 werd ik vijfde en had ik niet zo’n goed weekend, maar dit jaar staat Zandvoort winnen – naast Monaco nog een keertje winnen – echt bovenaan mijn lijstje. We gaan er natuurlijk allemaal vanuit dat Max het weer gaat doen en het zou heel gaaf zijn als ik dat weekend nog een extra oranje tintje kan geven.”

Zover is het in het eerste weekend van september pas, eerst staat volgende week de seizoensopener in Imola op het programma. Voordien gaf GP Elite alvast een voorproefje op Circuit Zandvoort en gaf het journalisten ook de kans om zelf een Porsche de sporen te geven. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording lieten zich dat geen tweede keer zeggen, maar zijn ze er in geslaagd om alles heel te houden of heeft het Scheivlak toch z’n tol geëist? Je ziet alle avonturen in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als het interview met Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde.