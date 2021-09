Larry ten Voorde prolongeert titel in Porsche Supercup

Het seizoen van de Porsche Supercup wordt dit weekend in het voorprogramma van de Formule 1 afgesloten met een double-header op het circuit van Monza. In de kwalificatie pakte Ten Voorde zaterdag pole-position voor de afsluitende race op zondag. De eerste race van het weekend op zaterdag mocht de coureur van GP Elite als tweede aanvangen.

Bij de start van de eerste race ging Ten Voorde meteen in de aanval bij polesitter Ayhancan Güven. De Turk gooide de deur echter dicht, waarna de Nederlander met de titel in het achterhoofd eieren voor zijn geld koos. Uiteindelijk zakte Ten Voorde zelfs nog een plekje ten koste van Dorian Boccolacci, maar het deerde de Tukker vrij weinig: de derde plak bleek aan de finish namelijk voldoende om een race voor het einde al zeker te zijn van de titel. Titelrivaal Jaxon Evans kwam achter Ten Voorde namelijk als vierde over de finish, waardoor de Nieuw-Zeelander de achterstand in het kampioenschap niet meer goed kan maken.

"Megablij"

“Vandaag was een drukke dag, met de kwalificatie en de eerste wedstrijd van het weekend”, blikte Ten Voorde na afloop onder andere voor Motorosport.com Nederland terug op zijn dag. “In de kwalificatie voor de eerste race had ik de tweede tijd kunnen rijden en voor de race op zondag pakte ik pole-position, waarmee ik natuurlijk megablij was. De auto voelde echt weer heel erg sterk, we hebben er goede stappen mee kunnen zetten.”

Over de race vertelde Ten Voorde: “Ik had een goede start, maar kwam toch niet helemaal voorbij Güven. Die gooide de deur namelijk best hard dicht. De tweede plek heb ik daarna niet vast kunnen houden omdat ik niet te veel risico wilde nemen, dus Boccolacci kwam nog voorbij. Uiteindelijk dus P3, dat was genoeg om nu al een race voor het einde de titel te pakken. Daar ben ik natuurlijk megablij mee.”

Jacht op de titel bij de teams

Ten Voorde is na Patrick Huisman en Jeroen Bleekemolen de derde Nederlander die zijn titel weet te prolongeren in de ijzersterke merkenklasse. De honger van de Tukker is echter nog niet gestild: “We hebben morgen nog een finalerace, waarin we met GP Elite ook nog kampioen kunnen worden bij de teams. Daar gaan we natuurlijk alles aan doen.”

De laatste race van het seizoen gaat zondag om 12.30 uur van start.