Favoriet Bezzecchi deelt de lakens uit in TT-sprintrace

Marco Bezzecchi mocht bij de allereerste sprintrace in de TT-historie, die onder zonnige omstandigheden (27 graden Celsius) werd verreden, vooraan beginnen. De VR46-rijder was het snelst geweest in alle vrije trainingen en de kwalificatie. Teamgenoot Luca Marini stelde zich zaterdagmiddag ook op bij de eerste lijn, op P3. De twee geel-zwarte Ducati's werden gescheiden door Ducati-fabrieksrijder Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo, Brad Binder en Aleix Espargaro stonden op de tweede rij. Op rij drie namen Maverick Vinales, Johann Zarco en Alex Marquez plaats. Marc Marquez, een keer gevallen in de trainingen en in de kwalificatie, moest genoegen nemen met P17.

Bezzecchi pakt Bagnaia terug

Bij de start van de korte wedstrijd over dertien ronden lukte het Bagnaia om Bezzecchi in de eerste bocht (Haarbocht) te beroven van de koppositie. Binder sloot aan op de tweede plek. Bezzecchi nestelde zich op de derde plek, voor Quartararo. Ook Marini viel twee plaatsen terug, naar P5. Bagnaia sloeg in de openingsfase een gaatje van een halve seconde. Bezzecchi pakte Binder terug en zette de achtervolging in op Bagnaia. WK-tweede Jorge Martin, tiende op de grid, werkte zich in de eerste ronden knap op naar de vijfde plaats.

In de derde ronde opende Bezzecchi de aanval op raceleider Bagnaia. Op de Veenslang was de Italiaan erlangs. Op zijn beurt maakte VR46-coureur zich al gauw een halve seconde los. In de zevende ronde was zijn voorsprong bijna verdubbeld. Verderop in het veld maakte Aprilia-coureur Aleix Espargaro indruk door vijfde man Martin richting de GT-chicane buitenom te passeren.

Binder verliest podiumplek

Vooraan controleerde Bezzecchi de wedstrijd. Hij wist een voorsprong van een kleine seconde op Bagnaia vast te houden. Het leverde hem zijn eerste sprintzege van het seizoen op. De Italiaan boekte dit jaar al twee Grand Prix-zeges. Meer spanning was er bij de strijd voor de derde plek, tussen Binder, Quartararo en uiteindelijk ook Aleix Espargaro. Binder ging als derde over de eindstreep, maar kreeg een tijdstraf van drie seconden voor het buiten de lijnen rijden bij Stekkenwal in de slotfase. Hierdoor schoof vierde man Quartararo door naar de laatste podiumplek. Aleix Espargaro promoveerde naar P4. Binder moest zich tevreden stellen met de vijfde plaats. Martin arriveerde als zesde, Vinales werd zevende. Marini, die een tijdstraf van 0.5 seconde kreeg voor het afsnijden van de GT-bocht, verloor zijn achtste plaats en werd tiende. Enea Bastianini schoof door naar de achtste plaats, Marini naar P9.

Jack Miller, Takaaki Nakagami en Zarco grepen naast de punten. Net als Marc Marquez, die als zeventiende aankwam. Fabio di Giannantonio haalde de eindstreep niet. Hij ging in de vierde omloop onderuit. De Italiaan was de enige uitvaller.

Uitslag sprintrace MotoGP TT van Assen