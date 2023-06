Enea Bastianini is niet boos om het incident in Q1, dat buiten de racelijn plaatsvond. De fabrieksrijder van Ducati probeerde niet in de weg van anderen te rijden nadat hij zijn ronde had afgebroken door een fout. Marquez zat op een vergelijkbare lijn als Bastianini en zag de cruisende Ducati niet op tijd om een botsing te voorkomen. Bastianini zelf kon in het zadel blijven. Hij kwalificeerde zich slechts als achttiende. Marquez kwam niet verder dan P17.

Marquez geeft fout toe

Bastianini laat aan onder andere Motorsport.com weten dat de Honda-rijder hem heeft opgezocht om zijn excuses aan te bieden. "In bocht 1 verloor ik bijna de voorkant, het was een goede redding", aldus de Moto2-kampioen van 2020. "In bocht 4 zag ik de andere rijders van achteren komen en ik maakte ruimte voor ze. Ik zat aan de buitenkant en Marc zat bij me. Het kan gebeuren. Na de kwalificatie kwam hij naar mijn camper om sorry te zeggen."

Marcquez stak de hand in eigen boezem. "Het is net als op de weg; degene die iemand van achteren aanrijdt is schuldig. Dit is mij wel duizend keer overkomen. Maar deze keer, toen ik achterom aan het kijken was om zeker te weten dat ik anderen niet tot last zou zijn, hield Enea in. Ik zag hem niet."

Bastianini won in 2022 vier races met de Ducati-klantenmotor van Gresini Racing. Hij promoveerde voor dit jaar naar het fabrieksteam van Ducati, maar kwam door blessures - opgelopen tijdens de seizoensopener in Portugal - lange tijd niet in actie. Tijdens de sprintrace in Assen wist hij zich zaterdag op te werken naar de achtste plaats. "Na de ramp in de kwalificatie was de race niet zo slecht", zegt de Italiaan. "Ik heb veel mensen ingehaald en mijn tempo was goed. Ik zat niet ver naar de kopgroep en daar ben ik blij om. We begrijpen nu ook een paar dingen. Morgen is het doel hetzelfde: wat posities terugwinnen. Maar de langere races kunnen een probleem voor me zijn. Na de wedstrijd van vandaag heb ik wat schouderpijn. Ik moet proberen om me te verbeteren ten opzichte van vandaag."

Bastianini keerde bij de Italiaanse Grand Prix op Mugello weer terug in het rennerskwartier. Mede doordat hij de eerste vijf races van het seizoen miste, heeft hij nog maar achttien punten achter zijn naam staan. Teamgenoot en titelverdediger Francesco Bagnaia leidt het kampioenschap met 169 punten. Marquez, die vooraf al lage verwachtingen had bij het TT-weekend, bleef in de sprint steken op de zeventiende plaats. De achtvoudig wereldkampioen staat negentiende in het kampioenschap met 15 punten.