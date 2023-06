Marco Bezzecchi begon als grote favoriet aan de kwalificatie. De VR46-coureur was vrijdag het snelst in zowel de eerste en tweede vrije training. Hij domineerde de eerste sessie en scherpte de beste tijd in de tweede aan tot 1.32.063. Het gat met de concurrentie werd in de tweede oefensessie wel flink kleiner. Jorge Martin eindigde daarin op 0.130 als tweede, met Jack Miller vlak daarachter. Titelverdediger Francesco Bagnaia sloot de dag af op P4. Ook Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Brad Binder, Luca Marini en Alex Marquez bereikten de top tien. Voor deze prestatie ontvingen zij een toegangsbewijs voor Q2 van de kwalificatie.

Onfortuinlijk waren onder anderen Johann Zarco (P11), Miguel Oliveira (P13) Enea Bastianini (P15) en Marc Marquez (P19). Zij konden zich gaan opmaken voor Q1, waarin wordt geknokt voor de laatste twee Q2-tickets. Voor met name Marquez was het een vervelende dag. De Spanjaard, rijdend met een gebroken vinger en rib (een souvenir van de vorige race in Duitsland, waar hij vijf keer ten val kwam), kon niet alles uit zijn machine halen. Hij ging in de slotfase van de tweede training bovendien onderuit. Terug in de paddock bekende Marquez dat hij gezien zijn fysieke conditie en de problemen bij Honda ook geen potten zou gaan breken in de kwalificatie.

Zarco klokt eerste 1.31'er in Kwalificatie 1

De onfortuinlijke piloten die de schifting in de vrije training niet hadden overleefd, begonnen om 10.50 uur aan de eerste kwalificatie. Het was inmiddels al 23 graden Celsius in een zonnig en bewolkt Assen. Zarco begon voortvarend met 1.32.501, maar Morbidelli's eerste ronde was slechts 0.029 langzamer. Takaaki Nakagami liet vervolgens de tijdwaarneming stoppen bij 1.32.497, waarna Oliveira 1.32.346 vond. Zarco sloeg voor de wisseling naar vers, zacht rubber terug. De Fransman legde een ronde af in 1.31.993, de beste MotoGP-chrono van het weekend. Voor de pitstops bezette Oliveira de tweede plek, voor Nakagami, Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Marc Marquez en Bastianini.

In de tweede acte ging het opnieuw goed mis voor Marc Marquez. Hij werd bij Ossebroeken verrast door een langzaam rijdende en achterom kijkende Bastianini. Een niet goed oplettende Marquez klapte tegen de achterkant van de fabrieks-Ducati aan en ging voor de tweede keer tijdens het TT-weekend onderuit. Niemand wist de Q2-tickets meer van Zarco en Oliveira af te pakken. Di Giannantonio steeg nog wel naar de derde plaats, goed voor P13 op de grid. Raul Fernandez ging naar de zesde plaats, waardoor Marc Marquez naar de zevende plek zakte. Bastianini eindigde op P8.

Uitslag kwalificatie 1 MotoGP TT van Assen

Kwalificatie 2: Dubbelslag voor VR46

In het grote gevecht voor de pole-position werd de eerste tik uitgedeeld door Binder. Hij stuurde zijn KTM naar 1.32.235. Bezzecchi reageerde gelijk met 1.31.874, waarmee hij een tiende sneller was dan Zarco's toptijd in Q1. Bagnaia eiste de tweede plek voor zich op. De titelverdediger kwam met 1.32.073 net niet onder de 1.32-grens. Vinales nam voor de pitstops de derde plek in, voor Binder, Aleix Espargaro en Quaratararo. In het eerste bedrijf schoof WK-tweede Martin op lage snelheid onderuit bij De Strubben. Hij had op dat moment nog geen tijd geklokt.

Na de pitstops deelde Quartararo met 1.31.770 een stevige klap uit. Daarop volgde een linkse directe van Bezzecchi. Zijn 1.31.472 betekende een nieuw polerecord voor het TT Circuit Assen. Maar de rest was nog niet uitgeschakeld. Bagnaia kwam in de laatste minuten dichtbij met 1.31.553, 0.061 langzamer dan de tijd van Bezzecchi. Marini ging naar de derde plaats, maar vloog er na die prestatie af bij Stekkenwal. Gelukkig voor de Italiaan wist niemand hem van P3 af te halen. Daarmee ging er een gejuich op bij VR46, dat met beide machines op de - volledig Italiaanse - voorste startrij mag gaan plaatsnemen.

Quartararo eindigde als vierde. Hij wordt op de tweede lijn vergezeld door Binder en Aleix Espargaro. Vinales, Zarco en Alex Marquez stellen zich bij de sprintrace (zaterdag) en TT (zondag) op bij de derde rij. Martin kwam na zijn crash nog tot de tiende startpositie. Naast hem op de vierde lijn staan Oliveira en Miller.

Uitslag kwalificatie 2 MotoGP TT van Assen

Drieklapper voor Bezzecchi

De derde vrije training voorafgaand aan de kwalificatie kwam ook op naam van Bezzecchi, de rapste man in de twee voorgaande oefensessies. In de half uur durende sessie, waarin de focus ligt op de race-afstelling, noteerde hij in zijn twaalfde omloop de beste tijd: 1.32.405. In totaal zou Bezzecchi zestien ronden afleggen. Quartararo en Bagnaia werden op ruim twee tienden respectievelijk tweede en derde. Morbidelli en Aleix Espargaro completeerden de top vijf. Bradl vloog er in de slotfase af bij De Bult. De Duitser, invaller bij LCR Honda voor de geblesseerde Alex Rins, bleef ongedeerd. Hij eindigde onderaan de tijdenlijst. Jack Miller, twaalfde, was de meest fanatieke piloot. Hij ging achttien keer door de Geert Timmer-bocht.

De sprintrace begint zaterdag om 15.00 uur. De TT van Assen gaat zondag om 15.00 uur van start.