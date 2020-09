Quartararo ondanks crash aan kop in warm-up GP Catalonië

Quartararo was bezig aan een sterke sessie. Hij noteerde in zijn zesde ronde een 1.40.139 nadat hij de rondjes ervoor ook al aan de leiding stond. In de zevende ronde ging het echter mis. Bij het insturen van bocht 4 moest hij even corrigeren waardoor hij rechtdoor ging de grindbak in. Om een impact met de bandenstapels te vermijden liet de Fransman zich met een gangetje vallen. Het duurde even, maar hij kreeg de machine weer aan de praat en reed gewoon door. Hij eindigde derhalve ook gewoon aan kop in de sessie.

Takaaki Nakagami kwam in de slotfase nog naar de tweede plaats, maar hij kon Quartararo's tijd niet aanscherpen. De Japanner bleef steken op twee tienden. Valentino Rossi eindigde als derde op de tweede Yamaha voor polesitter Franco Morbidelli. Morbidelli was in de warm-up zo'n drie tienden langzamer en eindigde nipt voor Cal Crutchlow en Joan Mir. Maverick Viñales werd zevende voor Johann Zarco en Francesco Bagnaia. Aleix Espargaro maakte de top-tien compleet.

Vanwege de clash met de Formule 1 heeft de MotoGP besloten om de race een uur later dan normaal te laten beginnen. De MotoGP Grand Prix van Catalonië begint zondagmiddag dus om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië - Warm-up