Quartararo triomfeert in Barcelona, Dovizioso raakt WK-leiding kwijt

Een volledige eerste startrij voor Yamaha op zondagmiddag in Barcelona, waar het een stuk koeler was dan de voorgaande dagen. Bij aanvang van de formatieronde was het slechts 17 graden Celsius met een baantemperatuur van 21 graden Celsius. Werkelijk iedereen koos om die reden voor de zachte achterband. Slechts vijf coureurs - Aleix Espargaro, Pol Espargaro, Brad Binder, Alex Marquez en Miguel Oliveira - kozen voor de medium compound voorband, de rest begon ook met de zachtste voorband. Voor het eerst op pole-position: Franco Morbidelli, met Fabio Quartararo en leermeester Valentino Rossi naast zich.

Morbidelli maakte een absolute raketstart en nam de leiding bij het ingaan van de eerste bocht, terwijl Jack Miller de tweede plaats bezette. Dat was niet van lange duur, want Valentino Rossi sloeg terug. In de eerste bochtencombinatie ging het al mis voor Johann Zarco en WK-leider Andrea Dovizioso. Zarco moest corrigeren toen hij reageerde op voorganger Danilo Petrucci en schoof onderuit. In zijn val nam Zarco zijn merkgenoot Dovizioso mee. Daarmee was het wel zeker dat er aan het eind van de Catalaanse GP een nieuwe leider zou komen. Nog een slachtoffer van de start was Maverick Viñales, die in de openingsfase terugviel tot de zestiende plaats. Bij het ingaan van de eerste bocht werd hij aan de kant gezet door Alex Marquez.

Na Morbidelli en Rossi bezette Fabio Quartararo de derde plaats terwijl Miller niet van zijn goede start kon profiteren en op de vierde plaats zat voor Joan Mir. Mir had vanaf P8 wel een goede start gemaakt, maar had een flinke kluif aan Miller. Quartararo vond in de zesde ronde een gaatje bij Valentino Rossi en nam de tweede plek in de race over. Geen van de coureurs had de gaskraan echter volledig open omdat het sparen van banden in de beginfase cruciaal was om aan het eind nog iets in de tank te hebben. Het bleef daarom enkele ronden status quo aan de kop van het veld met Morbidelli, Quartararo, Rossi, Miller en Mir.

Bij aanvang van de negende ronde vond Quartararo het mooi geweest en zette hij succesvol de aanval in bij teamgenoot Morbidelli. Quartararo begon een paar ronden te pushen, maar hij slaagde er niet echt in om weg te rijden van de achtervolgers. Morbidelli en Rossi konden min of meer volgen, Miller moest wel afhaken en gaf anderhalve seconde prijs op de oudste van het stel. Het verval begon intussen op te treden bij de koplopers. Quartararo kon zijn snelste ronde niet meer benaderen en aan het begin van de veertiende ronde kreeg Franco Morbidelli een waarschuwing toen hij tot twee keer toe bijna ten val kwam.

Rossi pakte daardoor de tweede plaats, Morbidelli bleef ternauwernood overeind en herstelde zich op de derde plaats. Morbidelli's marge ten opzichte van Miller en Mir was nog meer dan een seconde. Mir probeerde voorbij te gaan aan Miller. De Suzuki-man had op het lange rechte stuk geen antwoord op de Italiaanse krachtpatser met Miller in het zadel. Zij vochten om de vierde plaats in de wedstrijd. Pol Espargaro kwam ondertussen ten val bij het insturen van bocht 1.

Quartararo had de touwtjes stevig in handen en Rossi kon het tempo van zijn jongere merkgenoot niet volgen. Bij het ingaan van bocht 2 dook het voorwiel van The Doctor weg en voor de tweede race op rij vond Rossi zijn Waterloo in de grindbak. Het zorgde ervoor dat de voorsprong van Quartararo op Morbidelli zo'n drie seconden was, Miller maakte een remfout in bocht 10 en zag Mir langszij komen.

Zoals wel vaker kon Mir de aanval openen in het laatste deel van de race. Hij reed het gaatje richting Morbidelli binnen enkele ronden dicht en nam twee ronden voor het einde van de race de tweede plaats over. Zijn achterstand was op dat moment 2,5 seconden op Quartararo. Het verval bij Morbidelli was helemaal compleet toen Alex Rins in dezelfde ronde ook nog langszij kwam.

Hoewel Quartararo niet bepaald veel meer over had in de slotfase, kwam Mir te laat om nog een aanval te plaatsen. Voor Quartararo was het zijn derde overwinning van het seizoen en hij veroverde de leiding in het wereldkampioenschap van Dovizioso. Mir eindigde binnen een seconde op de tweede plaats, met Alex Rins op de derde plaats. Het was voor het eerst sinds 2007 dat er twee Suzuki's op het podium stonden in een MotoGP-race. Morbidelli kwam als vierde aan de finish, Jack Miller werd vijfde voor Francesco Bagnaia en Takaaki Nakagami. Danilo Petrucci scoorde zijn beste resultaat van het seizoen en werd achtste. Maverick Viñales kon zich na een tegenvallende start amper herstellen en moest genoegen nemen met P9. Hij rekende in de slotfase af met Cal Crutchlow, die tiende werd.

Het MotoGP-wereldkampioenschap gaat over twee weekenden verder met de volgende triple-header, te beginnen met de Grand Prix van Frankrijk op het Bugatti Circuit van Le Mans.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië - Race

