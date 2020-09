Quartararo had niet verwacht dat Morbidelli zo snel zou zijn

Quartararo was zijn teamgenoot dit seizoen maar liefst zes keer de baas in de kwalificatie en scoorde twee keer pole-position, maar zaterdag moest hij Morbidelli voor zich dulden. De Braziliaanse Italiaan was de enige die er een 1.38’er uit wist te persen terwijl Quartararo niet verder kwam dan een 1.39.008. De tweevoudig racewinnaar moest genoegen nemen met de tweede plaats.

“Uiteindelijk ben ik daar heel blij mee omdat het vooral een doel was om op de eerste rij te komen”, verklaarde Quartararo na afloop. “We hebben ons doel bereikt. Franco was vandaag ontzettend snel. Ik wist dat hij snel zou zijn in de kwalificatie, maar niet dat hij zo snel was. Uiteindelijk ben ik blij met de tweede plaats, ons tempo is goed genoeg. Het was een goede dag.”

Morbidelli versloeg Quartararo ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van San Marino, die hij uiteindelijk won. De VR46-alumnus was blij met de ‘pure snelheid’ die hij tentoon kon stellen. “Het is geweldig”, reageerde Morbidelli, die voor het eerst pole-position trainde. “In de kwalificatie draait het om pure snelheid en ik ben blij dat ik dat vandaag heb laten zien. Het is heel moeilijk om Fabio in zo’n ronde te verslaan, wat dat betreft ben ik heel blij. Het gevoel met de motor was goed, ik kon hard pushen en de banden reageerden uitstekend. Het gevoel was geweldig.”

Valentino Rossi maakte de complete eerste rij voor Yamaha compleet. De routinier eindigde op de derde plaats. Rossi’s nieuwe samenwerking met SRT werd zaterdag bekendgemaakt en beleefde tegelijkertijd een van zijn beste zaterdagen van het seizoen. “Het was een goede dag omdat we op vrijdag goed begonnen waren”, zei hij. “De motor was competitief toen we aan het weekend begonnen. Ik had een goed gevoel en vandaag hebben we goed gewerkt. We hebben een paar zaken aangepast en dat voelde uitstekend. Mijn lijnen werden beter, mijn stijl werd beter. Ook met de gebruikte band in VT4 was ik snel. Het is belangrijk dat we vanaf de eerste rij kunnen beginnen. De weg naar de eerste bocht is ver, we moeten het maximale geven om er een mooie race van te maken.”