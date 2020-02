Rossi legt uit hoe tijden in de MotoGP zijn veranderd

Rossi kwam in de jaren ’90 als zoon van Graziano Rossi binnen in de Grand Prix-paddock, maar heeft in drie decennia een compleet imperium opgebouwd. De coureur kan geen stap meer zetten in de paddock zonder bedolven te worden onder fans die een foto of handtekening willen. De wereld ziet er ten opzichte van zijn debuut compleet anders uit. Ook op sportief vlak is er weinig hetzelfde gebleven in de MotoGP, vindt Rossi.

“Er zijn twee aspecten waar je aan moet denken”, verklaarde Rossi in gesprek met MotoGP.com over de verandering binnen de sport. “Ten eerste het technische aspect van de motoren. Denk bijvoorbeeld aan 2001 en het tijdperk van de 500cc-machines. De motoren zijn sindsdien compleet veranderd. Ook als je kijkt naar de periode tussen 2005 en 2019, dan is het ook heel erg veranderd. Je hebt nog de viertaktmotoren met 1000cc, maar de elektronica heeft veel meer invloed gekregen. Daarnaast zijn de banden en ook de remmen heel erg anders. Je moet je stijl altijd blijven aanpassen om op de limiet te kunnen rijden. De limiet ligt nu veel hoger dan in bijvoorbeeld 2005. Daar moet je rekening mee houden.”

Dan is er nog het menselijke aspect van de MotoGP. Rossi zag concurrenten komen en gaan en ziet vooral hoe de professionalisering is toegeslagen. “Het andere aspect is de evolutie van de rijders. De nieuwe generatie is steeds sterker en ze zijn professioneler. Ze steken er meer tijd in, ze zijn toegewijd en leven het perfecte leven. Ze eten heel bewust, gaan vroeg naar bed. Ze trainen iedere dag van vroeg tot laat. Ik kom uit een tijd toen rijders nog bier dronken en sigaretten rookten.”

Een deel van die toewijding komt ook voort uit de technische ontwikkeling van het materiaal, maar ook de wijze waarop de tactische aanpak van races is veranderd. “Je moet vandaag de dag meer een atleet zijn en je leven aanpassen om sterk genoeg te zijn. Een groot verschil met de periode in 2004/2005 is dat je nu aan een race begint en 42 minuten keihard moet rijden. Vroeger bouwde je een rustig tempo op, keek je even hoe de race liep en begon je daarna pas te pushen. Het draaide meer om strategie dan om de fysieke kracht van coureurs.”