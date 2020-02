Waar de focus van Yamaha ligt tijdens de ontwikkeling voor 2020

Sumi werd begin vorig jaar aangesteld als de nieuwe leider van het MotoGP-project van Yamaha nadat de formatie een teleurstellend 2018 beleefde. De prestaties werden afgelopen seizoen beter, het team versloeg Ducati voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap en pakte met Maverick Viñales twee overwinningen. Toch was Yamaha ook in 2019 niet opgewassen tegen het dominante optreden van Marc Marquez en Honda.

In een exclusief interview met Motorsport.com zei Sumi dat de focus voor 2020 meer lag op het ontwerpen van een motor die ook tijdens de race competitief kan zijn, in plaats van het enkel produceren van snelle rondetijden. “Het ontsnappen na de start was de enige manier waarop we races konden winnen”, verklaarde de Japanner. “Maar als er een rijder voor rijdt op de ideale lijn kunnen wij onze snelheid niet laten zien. Daardoor is het voor de rijders heel moeilijk om te vechten. Dat is waar we tekortkomen. We moeten werken om onze sterke punten tijdens de races weer terug te vinden. Daar werken we aan. De ontwikkeling van het motorblok is natuurlijk ook een groot onderdeel daarvan. We moeten zorgen dat we onze rivalen weer op topsnelheid kunnen verslaan, dat was in het verleden niet mogelijk met de Yamaha. De filosofie van een fabrikant is zodanig dat er geprobeerd wordt meer snelheid te vinden door middel van het toevoegen van vermogen of door de algehele balans van het pakket te verbeteren.”

Naast de overwinning van Viñales in Assen en Sepang werd het puntentotaal van Yamaha verder opgeschroefd door de doorbraak van Fabio Quartararo. De Fransman bewees in zijn debuutseizoen zijn waarde op de M1 met zes pole-positions en zeven podiumfinishes. Het was andermaal een teken dat Yamaha wel degelijk vooruitgang boekte. Volgens Sumi kwam dat omdat de focus tijdens de ontwikkeling verschoven is van veranderingen aan het chassis naar het aanpassen van het karakter van de krachtbron.

Hij vervolgde: “De seizoenen 2017 en 2018 waren moeilijk. De overwinningen kwamen moeizaam en we introduceerden veel updates, maar dat zorgde niet voor betere resultaten. Er waren veel problemen, dus we hebben tijdens de winter [voor het 2019-seizoen] geprobeerd om te identificeren waar we de mist in zijn gegaan. Alleen dan konden we het zeker weten. We hebben niet de krachtbron die Ducati heeft. Daarom hebben we een filosofie aangenomen waarmee we zorgen dat de motor razendsnel is in de bochten. En in plaats van het frame aan te passen hebben we gezorgd dat de krachtbron beter werd in het bochtenwerk. Het is heel moeilijk om tegelijkertijd te werken aan de verschillende prestatieniveaus van de motor. Bij de ontwikkeling van het 2019-model hebben we ons vooral gericht op het stuk vanuit de bocht naar de acceleratie.”

Met medewerking van Yosuka Nagayasu en Jamie Klein