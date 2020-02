Iannone op 4 februari voor tuchtcollege FIM, mist Sepang-test

De internationale motorsportbond FIM maakte op 17 december bekend dat Iannone positief had getest op anabole steroïden. De Aprilia-coureur ging direct in beroep tegen de vaststelling en vroeg een contra-expertise aan. Zelf claimde Iannone dat hij de verboden stof middels besmet voedsel had binnengekregen, iets wat volgens experts zeer onwaarschijnlijk is. Eerder deze maand maakten Italiaanse media bekend dat ook de B-staal positief zou zijn.

Motorsport.com heeft begrepen dat Iannone begin volgende maand plaats moet nemen in de strafbank van de FIM. Deze zitting vindt plaats op 4 februari. Hij heeft tot 31 januari om een lijst met getuigen en bewijzen op te stellen. De eerste pre-season test voor het nieuwe MotoGP-seizoen begint op 4 februari met de driedaagse shakedown. Daar komen testrijders en teams met concessies in actie. Iannone kan daar dus niet rijden, hoewel Aprilia dat officieel nog niet bevestigd heeft.

Het tuchtcollege komt, als alle betrokkenen gehoord zijn, binnen 45 dagen na de hoorzitting met een beslissing over het al dan niet schorsen van Iannone. Dit proces moet in het geval van de rijder waarschijnlijk versneld worden omdat het seizoen iets meer dan een maand na de zitting begint. Wanneer de 30-jarige Iannone schuldig bevonden wordt, kan hij tot wel vier jaar geschorst worden.

Bij absentie van Iannone zal testrijder Bradley Smith naar alle waarschijnlijkheid een uitgebreid testprogramma af naast Aleix Espargaro. Vorige week brachten Italiaanse media naar buiten dat Aprilia-ambassadeur Max Biaggi gelinkt is aan een test voor het merk. Dat lijkt nu echter uitgesloten. WK Superbike-coureur Lorenzo Savadori staat nu op pole-position om het zitje van Iannone tijdens de test over te nemen. De Italiaan raakte zijn zitje bij Pedercini Kawasaki recent kwijt omdat een sponsor zich terug had getrokken.

Met medewerking van Lewis Duncan en Matteo Nugnes