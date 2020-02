Spencer over MotoGP-rijders anno 2020: "Zou niet graag ruilen"

Spencer werd in zijn hoogtijdagen maar liefst drie keer wereldkampioen. In 2019 keerde de 58-jarige man uit Louisiana terug in de MotoGP-paddock, deze keer als supervisor van de wedstrijdleiding. Ondanks dat de tijd niet bepaald stil is blijven staan de afgelopen decennia, merkt Spencer onder de rijders geen grote verschillen met zijn eigen generatie.

“Racers blijven altijd races. Wat betreft de spirit, de motivatie en de gedrevenheid van de coureurs is het niet heel erg veranderd”, zegt de 58-jarige racedirecteur. “Er is nu veel meer publiciteit en rijders zijn daardoor echte beroemdheden geworden. Maar afgezien daarvan is er niet veel veranderd.” Ook de steeds betere technologie heeft de afgelopen jaren een rol gespeeld bij de groei van de MotoGP, meent Spencer. “Het [de tv-registratie] geeft fans een mooie blik op de sport, maar het is voor ons als racedirectie ook een goed middel om bepaalde situaties te beoordelen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de track limits.”

Wat betreft de racerij is de MotoGP de afgelopen jaren haar eigen niveau ontstegen. Meer dan ooit zijn de teams aan elkaar gewaagd en rijders raken een steeds hoger niveau. “Het is waarschijnlijk competitiever dan het ooit zal worden. Dat maakt het allemaal nog spannender dan het al was. Wij moeten ervoor zorgen dat de rijders de best mogelijke omstandigheden krijgen zodat ze hun werk kunnen doen.” Spencer zou niet graag ruilen met de huidige generatie: “Ik ben iemand die gelooft dat zaken gebeuren omdat ze nu eenmaal zo horen te lopen. Je wordt om een bepaalde reden op een zeker moment geboren”, vervolgde hij. “Er bestaat altijd die vraag hoe rijders als ik het zouden doen als we nu reden. Het is me heel vaak gevraagd of ik een langere carrière had kunnen hebben als ik niet in beide klassen had gereden.”

Spencer moest vroegtijdig zijn afscheid van de paddock aankondigen omdat hij geteisterd werd door blessures. Dat hij eerder moest stoppen was dan ook geen ontgoocheling voor Spencer: “Ik reed al vanaf mijn vierde of vijfde en heb zo’n negentien seizoenen gereden als je alles optelt. Mijn lijf trok het gewoon niet meer. Maar ik heb de kans gehad om er deel van uit te maken en dat was onbetaalbaar. We hebben heel veel geleerd over de ontwikkeling en dat heeft heel lang invloed gehad op de motoren van Honda.”