Vier coureurs raakten geblesseerd tijdens het openingsweekend in de Algarve. Het was niet de start van het seizoen die velen zich voorgesteld hadden, zeker ook omdat enkele ambitieuze rijders nu al kostbare punten laten liggen in het kampioenschap. Pol Espargaro wacht een lang herstel na zijn val in de tweede vrije training. Van Marc Marquez, Enea Bastianini en Miguel Oliveira wordt verwacht dat ze vrij snel weer kunnen aansluiten en hun seizoen kunnen hervatten in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Eén van de weinige rijders die ongeschonden door de Portugese GP kwam was Francesco Bagnaia. De Italiaanse wereldkampioen MotoGP maakte een ferm statement door zowel de sprint(race) als de Grand Prix op zondagmiddag op zijn naam te schrijven. Met het maximale aantal van 37 punten is hij uitstekend aan het seizoen begonnen. Maverick Viñales is ook sterk gestart met een knappe tweede plek in de Grand Prix. Hij verloor geen plekken bij de start (vaak zijn achilleshiel) en slaagde er toch enige tijd in om Bagnaia onder druk te zetten. Met de overwinning van Aprilia-man Aleix Espargaro op Termas de Río Hondo een jaar geleden in het achterhoofd, zal het team vol vertrouwen beginnen aan het Argentijnse raceweekend.

Hoe laat start MotoGP kwalificatie Grand Prix van Argentinië 2023?

Datum: zaterdag 1 april 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 15.50 uur

Starttijd lokale tijd: 10.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Argentinië op het circuit van Termas de Río Hondo wordt verreden op zaterdag 1 april 2023. De strijd om pole-position begint om 10.50 uur lokale tijd, dat is 15.50 uur Nederlandse tijd. De snelste tijd in de kwalificatie geeft recht op pole-position voor de MotoGP Sprint én de reguliere Grand Prix op zondagmiddag. Onder normale omstandigheden en zonder rode vlagen weten we rond de klok van 16.30 uur Nederlandse tijd wie twee keer op pole-position mag plaatsnemen.

Hoe laat start de MotoGP Sprint voor de GP van Argentinië?

Datum: zaterdag 1 april 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 20.00 uur

Starttijd lokale tijd: 15.00 uur

De MotoGP Sprint in aanloop naar de Grand Prix van Argentinië op het circuit van Termas de Río Hondo wordt verreden op zaterdag 1 april 2023. De lichten voor de opwarmronde doven om precies 15.00 uur, dat is voor de Nederlandse fans om 20.00 uur. De sprintrace gaat op de Argentijnse omloop over een afstand van twaalf ronden. De winnaar verdient twaalf WK-punten die aan het eind van de rit zeer kostbaar kunnen zijn. Zonder incidenten en rode vlagen zouden we rond 20.30 uur Nederlandse tijd moeten weten wie de MotoGP Sprint gewonnen heeft.

MotoGP-tijden: Tijdschema MotoGP Argentinië

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd MotoGP VT1 Vrijdag 31 maart 10.45u - 11.30u 15.45u - 16.30u MotoGP VT2 Vrijdag 31 maart 15.00u - 16.00u 20.00u - 21.00u MotoGP VT3 Zaterdag 1 april 10.10u - 10.40u 15.10u - 15.40u MotoGP Q1 Zaterdag 1 april 10.50u - 11.05u 15.50u - 16.05u MotoGP Q2 Zaterdag 1 april 11.15u - 11.30u 16.15u - 16.30u MotoGP Sprint Zaterdag 1 april 15.00u 20.00u MotoGP Warm-up Zondag 2 april 09.45u - 09.55u 14.45u - 14.55u MotoGP Race Zondag 2 april 14.00u 19.00u

Bekijk hier het volledige tijdschema inclusief de sessies van Moto2 en Moto3.

MotoGP Sprint live kijken

Ziggo Sport

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 19.30 uur

Einde uitzending: 20.45 uur

Ziggo Sport is inmiddels het vertrouwde adres voor de MotoGP-uitzendingen in Nederland. Tijdens het weekend in Argentinië zijn alle sessies van de MotoGP te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Om 19.30 uur begint de live-uitzending voor de MotoGP Sprint op Ziggo Sport Select, de start van de race is om 20.00 uur Nederlandse tijd. Het commentaar in de MotoGP-sessies is van Frank Weeink met Barry Veneman als co-commentator. Het commentaar in de sessies en races voor Moto2 en Moto3 is ook dit jaar van Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

Wat kost Ziggo Sport?

MotoGP kijken met Ziggo Sport is gratis voor kijkers met een televisie-abonnement bij Ziggo, maar er is geen garantie dat alle sessies op Kanaal 14 of het Select-kanaal uitgezonden worden. Soms zijn de sessies enkel te zien op het daarvoor bedoelde kanaal Ziggo Sport Racing. In dit geval hebben Ziggo-klanten net als klanten van andere providers zoals KPN en T-Mobile een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Voor 14,95 euro per maand krijg je toegang tot zes kanalen en kun je naast de MotoGP ook Formule E, NASCAR, IndyCar en tal van andere sporten bekijken.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Voor wie geen abonnement op Ziggo Sport wil of kan nemen is er MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de MotoGP-organisatie zelf. Via de website MotoGP.com worden alle sessies van Moto3, Moto2 en MotoGP live uitgezonden met vakkundig commentaar van Engelstalige experts. Je krijgt bovendien toegang tot extra content, zoals documentaires over legendarische coureurs of wedstrijden, interviews en persconferenties. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen.

De hoogtepunten van de races zijn ook te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP.