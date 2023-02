Sinds jaar en dag gebruikte het wereldkampioenschap MotoGP een vertrouwd format met trainingen op vrijdag en zaterdag, een kwalificatie op zaterdagmiddag en een warm-up én de Grand Prix op zondag. Sinds de oprichting van de Grand Prix-racerij in 1949 is hier in de basis weinig aan veranderd. Maar in 2023 gaat de MotoGP-organisatie overstag met de toevoeging van een sprintrace op zaterdagmiddag. Dit heeft gevolgen voor het uiterlijk van het hele Grand Prix-format en voor de andere klassen die in de schaduw van de MotoGP actief zijn op het wereldtoneel. In dit artikel leggen we precies uit wat er gaat veranderen.

Wat zijn sprintraces voor de MotoGP?

De MotoGP voegt vanaf 2023 in elk Grand Prix-weekend een sprintrace toe aan het programma. Dit is een korte race op zaterdag over de helft van de afstand van de reguliere GP. Duurt een Grand Prix 28 ronden, dan is de sprintrace op zaterdag 14 ronden. Wanneer een Grand Prix een oneven aantal ronden heeft, wordt het aantal ronden naar beneden afgerond. Duurt een Grand Prix 25 ronden, gaat de sprintrace op zaterdag dus over 12 ronden. De regels voor deze sprintrace zijn exact hetzelfde als voor de reguliere race op zondag.

De MotoGP heeft besloten om sprintraces aan het programma toe te voegen om de fans op het circuit op zaterdag meer vermaak te bieden. Normaal gesproken kregen fans dan alleen twee trainingen en een kwalificatie te zien, nu krijgen ze een training, een kwalificatie én een race. Ook is de sprintrace een reactie op de teruglopende interesse van fans, waar de sport sinds het afscheid van Valentino Rossi mee te maken heeft. De sprintraces worden alleen gehouden voor de MotoGP-klasse, in Moto2 en Moto3 rijden coureurs tijdens de weekenden alleen de Grand Prix.

Waarom is er elk MotoGP-raceweekend een sprintrace?

De MotoGP voegt dit seizoen tijdens elk raceweekend een sprintrace toe aan het programma. MotoGP-coureurs maken derhalve 42 racestarts in 2023. In tegenstelling tot de Formule 1 heeft organisator Dorna Sports ervoor gekozen om elk weekend een sprintrace toe te voegen. In gesprek met Motorsport.com motiveerde Dorna-baas Carmelo Ezpeleta die keuze door te zeggen dat hij elke lokale promotor hetzelfde pakket wil aanbieden. Ook wil hij fans met de toevoeging van een sprintrace elk weekend iets extra’s bieden.

Hoe werkt de puntentelling voor de MotoGP-sprintraces?

Tijdens de sprintrace op zaterdag verdienen de negen beste coureurs punten. De winnaar van de sprintrace krijgt 12 punten, de nummer twee krijgt 9 punten, de nummer drie 7 punten. Vanaf daar krijgen de resterende coureurs in de top-negen steeds een puntje minder. Deze punten tellen mee voor het wereldkampioenschap en kunnen dus grote invloed hebben op de uitkomst van de titelstrijd.

In de Grands Prix blijft de puntentelling in 2023 hetzelfde. De winnaar krijgt 25 punten en de coureur op de vijftiende plek verdient het laatste WK-punt.

Positie Punten in sprintrace Punten in Grand Prix 1e 12 25 2e 9 20 3e 7 16 4e 6 13 5e 5 11 6e 4 10 7e 3 9 8e 2 8 9e 1 7 10e 0 6 11e 0 5 12e 0 4 13e 0 3 14e 0 2 15e 0 1 16e en lager 0 0

Hoe ziet het weekendschema van de MotoGP eruit in 2023?

De toevoeging van de sprintrace op zaterdagmiddag heeft grote gevolgen voor het tijdschema van de MotoGP en de andere klassen. De eerste vrije training duurt zoals gebruikelijk 45 minuten, de tweede oefensessie op vrijdagmiddag duurt 60 minuten. De beide trainingen op vrijdag tellen mee voor de uitgangspositie die coureurs hebben in de kwalificatie. De tien snelste coureurs uit de twee vrije trainingen op vrijdag plaatsen zich automatisch voor Q2.

Op zaterdagmorgen vindt er vervolgens voor de start van de kwalificatie nog een derde vrije training plaats. Dat is in feite de vervanger van de vierde vrije training, waar coureurs en teams zich uitsluitend kunnen focussen op het trainen voor de race. Na afloop van de derde vrije training gaan de coureurs naar de kwalificatie, waarin het vertrouwde format gebruikt wordt. In Q1 gaan de twee snelste coureurs uit de uitslag door naar Q2, voor de rest van de rijders staat hun startplek voor de sprintrace én de Grand Prix vast. In Q2 wordt dan gestreden voor de eerste twaalf startplekken op de grid.

De sprintrace voor de MotoGP begint zaterdagmiddag altijd om 15.00 uur lokale tijd, zo heeft de organisatie vastgesteld en deze korte race gaat over de helft van een Grand Prix-afstand. Voorafgaand aan de sprintrace is een verkorte gridprocedure ingesteld van 15 minuten. Na afloop van de sprintrace vindt de podiumceremonie op een andere plek plaats, dichter bij de fans. Daarna zal de top-drie van de sprintrace, de polesitter voor de Grand Prix en de kampioenschapsleider zich melden voor een persconferentie.

Op zondag is de warm-up voor de MotoGP-coureurs ingekort tot 10 minuten. Daarna zijn rijders beschikbaar voor de zogenaamde fanshow. Om 14.00 uur lokale tijd begint vervolgens de MotoGP-race, aansluitend op de races voor Moto3 (aanvang om 11.00 uur) en Moto2 (aanvang om 12.15 uur).

De MotoGP heeft zich voorgenomen voor alle raceweekenden vast te houden aan dit schema.

Sessie Wanneer?* Duur Vrije training 1 Vrijdag om 10.45 uur 45 minuten Vrije training 2 Vrijdag om 15.00 uur 60 minuten Vrije training 3 Zaterdag om 10.10 uur 30 minuten Kwalificatie: Q1 Zaterdag om 10.50 uur 15 minuten Kwalificatie: Q2 Zaterdag om 11.15 uur 15 minuten Sprintrace Zaterdag om 15.00 uur ± 20 minuten Warm-up Zondag om 09.40 uur 10 minuten Grand Prix Zondag om 14.00 uur ± 45 minuten

*De genoemde tijden in bovenstaande tabel zijn lokaal. Daadwerkelijke tijden kunnen derhalve afwijken.

Wat betekent de uitslag van de sprintrace voor de startvolgorde van de Grand Prix?

De uitslag van de sprintrace heeft geen invloed op de startvolgorde van de Grand Prix op zondag. De uitslag van de kwalificatie is leidend voor de startopstelling van de sprintrace én de Grand Prix.

Telt de winnaar van een sprintrace als Grand Prix-winnaar?

De echte MotoGP-liefhebber hecht nogal wat waarde aan de statistieken en het palmares van coureurs. Bij de invoering van de sprintraces was een van de meest gestelde vragen dan ook of de overwinning in een sprintrace telt als een Grand Prix-overwinning. De organisatie van het MotoGP-wereldkampioenschap heeft daarop geanticipeerd: een overwinning in de sprintrace telt niet als een GP-zege. In de statistieken van de MotoGP wordt een extra kolom toegevoegd met de overwinningen in sprintraces.