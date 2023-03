RNF Aprilia onthult motoren en rijders voor MotoGP-seizoen 2023

De MotoGP-operatie van Razlan Razali sloot vorig jaar een tweejarige deal met Aprilia voor het leveren van de RS-GP. Razali was tot dan toe in gesprek met Yamaha, het team waar hij sinds de Sepang Racing Team-dagen verbonden mee was. Yamaha kon het team echter niet voor de lange termijn een contract geven, hetgeen klaarblijkelijk te maken had met wetgeving. Ook voor 2023 zat dat er nog niet in en daarom kwam Razali in zijn zoektocht uit bij Aprilia. Die fabrikant maakte de afgelopen jaren aardige sprongen vooruit met een overwinningen en meerdere podiumplaatsen in 2022. Dat RNF dit jaar met Aprilia gaat rijden, komt derhalve heel mooi uit.

Het team heeft qua rijders gekozen voor een mix van ervaring en talent. Miguel Oliveira was na vier seizoenen wel uitgekeken op zijn plek bij KTM. Hij is de meest succesvolle MotoGP-rijder van het merk, maar slaagde er het laatste anderhalf jaar bij de Oostenrijkers niet in om te overtuigen. In de regen schreef Oliveira nog twee wedstrijden op zijn naam in Indonesië en Thailand, maar de Portugees is stellig dat hij ook op een droge baan wil schitteren. Bij RNF Aprilia krijgt hij de beschikking over het 2022-model van de machine waarmee Aleix Espargaro vorig jaar races won. Tijdens de wintertesten maakte Oliveira een goede indruk.

Zijn teamgenoot is de jeugdige Raul Fernandez. De Spanjaard kende een heel pover debuutseizoen bij Tech3 KTM, het team waar hij niet wilde rijden maar door zijn contact met KTM wel toe veroordeeld was. Fernandez stelde structureel teleur en RNF-manager Wilco Zeelenberg erkende dat er wel wat werk was om Fernandez weer te motiveren bij zijn nieuwe team. Tijdens de test ging dat heel aardig, de Spanjaard stond regelmatig in de top tien en denkt dat hij zich kan mengen in de strijd vooraan.

Het team sloeg eerder Cryptodata al aan de haak als nieuwe titelsponsor, maar er zijn nog een aantal nieuwe geldschieters toegevoegd. Het levert een kleurrijke motor op die overheersend donkergroen en blauw is.

Het MotoGP-seizoen begint aankomend weekend met de thuisrace van Oliveira, de Grand Prix van Portugal.

Foto's: Motoren en coureurs RNF Aprilia voor MotoGP-seizoen 2023

Bike of Miguel Oliveira, RNF Racing 1 / 12 Foto door: RNF Racing Miguel Oliveira, RNF Racing 2 / 12 Foto door: RNF Racing Miguel Oliveira, RNF Racing 3 / 12 Foto door: RNF Racing Miguel Oliveira, RNF Racing 4 / 12 Foto door: RNF Racing Miguel Oliveira, RNF Racing 5 / 12 Foto door: RNF Racing Raúl Fernández, Miguel Oliveira, RNF Racing 6 / 12 Foto door: RNF Racing Raúl Fernández, RNF Racing 7 / 12 Foto door: RNF Racing Raúl Fernández, RNF Racing 8 / 12 Foto door: RNF Racing Raúl Fernández, RNF Racing 9 / 12 Foto door: RNF Racing Raúl Fernández, RNF Racing 10 / 12 Foto door: RNF Racing Raúl Fernández, RNF Racing 11 / 12 Foto door: RNF Racing RNF Racing bikes 12 / 12 Foto door: RNF Racing