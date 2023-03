Alex Marquez over sprintraces MotoGP: "Fysiek vrij veeleisend"

Het is met 21 races al een drukke kalender voor de MotoGP-coureurs, maar met de nieuwe sprintraces op zaterdag staan ze voor een nog grotere uitdaging. De afstand van zo'n sprintrace race bedraagt de helft van een reguliere Grand Prix en levert maximaal twaalf punten up. In tegenstelling tot de sprintrace in de Formule 1 bepaalt de sprintrace niet de startvolgorde voor de Grand Prix: de startopstelling voor de sprintrace en Grand Prix worden bepaald door de uitslag van de kwalificatie.

Bij de MotoGP-test in Portugal konden de rijders op de laatste dag alvast wennen aan het idee van zo'n sprintrace, wat ook meteen duidelijk maakte dat deze fysiek intensief zullen zijn. Ook Gresini-coureur Alex Marquez, die bij het team de naar het Ducati-fabrieksteam verkaste Enea Bastianini opvolgt, kreeg een goed beeld van de sprintraces. Zo merkte hij op dat de 'mentaliteit behoorlijk anders' zal zijn voor de sprintrace, maar gelooft hij ook dat hij met de Ducati-motor kan 'genieten' van deze uitdaging.

"Ik probeerde van het begin af aan tot het uiterste te gaan om te zien hoe de achterband zich zou houden en probeerde gewoon in het ritme te blijven", zei Marquez na zijn sprintracesimulatie in Portugal. "Het voelt niet slecht. Ik denk wel dat ik in het begin iets te veel van de achterband heb gevergd, maar dat behoorde al tot het plan om te zien hoe de rest was."

"De sprintraces zullen van begin tot eind vol gas zijn", weet de 26-jarige Spanjaard zeker. "In een lange race moet je je meer aanpassen en je rijstijl veranderen. In de sprintrace ga je er gewoon voor. Het is dus fysiek behoorlijk veeleisend omdat je veel moet pushen. De mentaliteit zal ook vrij anders zijn. Normaliter als je klaar bent met een race, heb je even vrijaf. Het wordt dus belangrijk om niet al te enthousiast te worden als je een goede sprintrace hebt gehad op zaterdag, want de focus moet dan naar zondag. Maar we zullen proberen om ervan te genieten. We hebben er de motor voor om van de sprintrace te genieten omdat we weten dat de Ducati erg snel is in een tijdrit. De sprintrace zal denk ik wel goed zijn voor ons", aldus Marquez.

Het nieuwe seizoen van de MotoGP wordt aankomend weekend afgetrapt met de Grand Prix van Portugal op het Algarve International Circuit nabij Portimao. Hier vind je het tijdschema voor de seizoensopening.