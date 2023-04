Yamaha kan volledige vermogen nieuw MotoGP-blok niet benutten

Na enkele magere jaren ontwikkelde Yamaha voor 2022 een nieuw motorblok, maar die kon door een technisch mankement niet ingezet worden. Voor dit seizoen werd de nieuwe krachtbron alsnog geprepareerd en debuteerde Fabio Quartararo ermee in de Grand Prix van Portugal. Hoewel er qua topsnelheid een duidelijke ‘plus’ op de motor zit, bleef een echte stap in de resultaten tot nu toe uit. Quartararo had in Portugal moeite met inhalen en eindigde op de tiende plek in de sprint voor hij achtste werd in de Grand Prix.

Quartararo erkende dat hij 'niet kon vechten’ met de andere rijders, ondanks dat zijn raceruns over het algemeen niet slecht waren. Een gebrek aan grip was mogelijk de oorzaak, al stelt de Franse oud-wereldkampioen aan de vooravond van de Argentijnse Grand Prix een ander probleem aan de kaak. “Hoe ik het moet uitleggen weet ik niet, dat weten we zelf namelijk ook niet”, aldus Quartararo. “Wel is duidelijk dat we met minimale veranderingen aan de motor wel degelijk iets bereikt hebben en rondetijd gevonden hebben. Maar we moeten in de acceleratie meer vermogen gebruiken. Dat hebben we ook, maar we kunnen het niet benutten.”

“Dat komt door de wheelie”, verklaart Quartararo. “We werken eraan. Maar eerlijk gezegd is dat een probleem waardoor we niet echt goede kwalificatierondjes kunnen rijden. We weten niet waarom. Ik kan ook niet echt ingaan op de details, het is vertrouwelijk. Maar het is in ieder geval een probleem dat we wel vermogen hebben, maar het niet kunnen gebruiken op de momenten dat het nodig is. Zeker als we niet op de limiet van de motor zitten hebben we betere acceleratie nodig, maar dat is niet mogelijk door de wheelie. Daardoor komen we in de kwalificaties niet tot goede tijden en is het in de races lastig inhalen.”

Het blok is wel degelijk beter, vindt Quartararo. Maar de pijnlijke constatering is dat het bij lange na niet genoeg is. “Op dit moment komen we zeker tekort op Aprilia en Ducati, we moeten rustig blijven en niet wanhopen. Op dit moment is het makkelijk om naar deze twee merken te kijken. Ik focus me op mezelf en probeer de volledige potentie te benutten.”

Franco Morbidelli eindigde zaterdag buiten de punten en werd zondag laatste in de Grand Prix. Het duo van Yamaha mag dit weekend in Argentinië op herhaling.