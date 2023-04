Jonas Folger vervangt geblesseerde Pol Espargaro vanaf GP Amerika

Pol Espargaro liep bij een nare valpartij op het Portugese Portimao een aantal verwondingen op. De Spanjaard verloor de controle over het stuur en vloog op hoge snelheid tegen de bandenstapels aan. Na controles werd vastgesteld dat Espargaro een gebroken rugwervel, longkneuzing en gebroken kaak had opgelopen bij de valpartij.

Voor Tech3 GASGAS werd zo snel duidelijk dat het voorlopig nog niet op de jongste van de broers Espargaro kan rekenen. Het team wilde voor de Grand Prix van Argentinië nog niet aan een vervanger denken, maar heeft voor de langere termijn wel een rijder gestrikt: Jonas Folger. Het is de bedoeling dat de 29-jarige Duitser vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas op de motor van Espargaro rijdt, totdat de Spanjaard weer hersteld is.

Folger reed in 2017 zijn eerste en enige seizoen in de MotoGP, ook voor het Tech3-team. Zijn beste resultaat behaalde hij in zijn thuisrace op de Sachsenring, waar hij tweede werd. Zijn eerste seizoen in de MotoGP was echter van korte duur door ziekte. Later werd vastgesteld dat het om het Syndroom van Gilbert ging. Sindsdien heeft Folger enkele keren deelgenomen aan de Moto2 en het World Superbike-kampioenschap. Zijn laatste race dateert van 2021, toen hij in de productieserie deelnam namens Bonovo MGM BMW.

Jonas Folger vervangt vanaf de GP van Amerika de geblesseerde Pol Espargaro. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Het is duidelijk dat Pol tijd nodig heeft om volledig te herstellen. Onze gedachten zijn nog steeds bij hem en we hebben voortdurend contact", aldus Nicolas Goyon, teammanager bij Tech3. "Tot hij er klaar voor is, is Jonas door zijn testrol en zijn recente MotoGP-ervaring de perfecte vervanger. We hebben een paar jaar geleden goede herinneringen aan hem gehad en hij heeft in Sepang met ons getest. Hij is een geweldige gozer en we zijn blij om hem terug te verwelkomen."

Het is nog onduidelijk wanneer Espargaro weer zal terugkeren bij Tech3. De rijder is onlangs in Barcelona geopereerd aan zijn kaak en zal voorlopig moeten herstellen. "Ik hoop allereerst dat het goed gaat met Pol en dat hij zo snel mogelijk weer op de been is", zegt Folger. "Ik weet zeker dat hij daar de juiste mensen voor om zich heen heeft. Ik kijk ernaar uit om weer te racen en in Texas alle jongens van mijn oude team te zien! Ik hoop dat we het goed kunnen doen en ik weet dat het een grote uitdaging voor me wordt, want het testen is nog maar net begonnen. Maar dit zal een geweldige kans zijn om op snelheid te komen en meer te leren over de motor. Ik ben dankbaar en kijk nu uit naar Texas", aldus de Duitser.

Tech3 GASGAS heeft dus geen vervanger aangesteld voor de Grand Prix van Argentinië, waardoor Augusto Fernandez de enige rijder is die namens dat team aan de start verschijnt.