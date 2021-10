Rossi: "Lang geleden dat iemand zo goed reed op de Ducati"

Bagnaia pakte zaterdag zijn vierde pole-position van het seizoen op het Circuit of the Americas. Hij was ruim drie tienden sneller dan naaste rivaal Fabio Quartararo. De Ducati-rijder heeft zijn laatste twee pole-positions omgezet in een overwinning en heeft zichzelf daarmee als eerste concurrent opgeworpen voor WK-leider Quartararo. Met nog vier races te gaan, is het verschil 48 punten in het voordeel van de Fransman.

Rossi, die Bagnaia lange tijd onder zijn hoede had in de VR46 Academy, stelt dat de Ducati-rijder geweldig presteert en dat het een feest is om hem op de Desmosedici te zien.

“Pecco is heel indrukwekkend”, zei Rossi, die er zelf niet aan te pas kwam in de kwalificatie en als twintigste eindigde. “Het is zijn derde pole-position, dit rondje was fenomenaal. Hij verkeert in uitstekende vorm. Het is prachtig om hem zo te zien rijden, hij rijdt de Ducati op een geweldige manier. Het is lang geleden dat ik iemand zo op een Ducati heb zien rijden. Ik ben heel blij voor Pecco.”

Bagnaia is de eerste Italiaan sinds Rossi in 2009 die drie pole-positions op rij scoort en de eerste Ducati-rijder die dat doet sinds Casey Stoner in 2008. Gevraagd wat die statistiek voor hem betekent, zei Bagnaia: “Het betekent dat ik drie poles op rij heb. Ik ben blij, maar het verandert niet echt iets. We proberen het kampioenschap te forceren en de beste positie om dat te doen is de pole-position, dat hebben we weer bereikt.”

Bagnaia legde vervolgens uit waarom hij dit seizoen zo goed overweg kan met de Ducati: “Ik ging in het begin steeds onderuit met de Ducati, ik had geen enkel gevoel met de machine en wilde mijn eigen stijl gebruiken. Ik had me niet echt aangepast op de Ducati. In Moto2 had ik altijd veel bochtensnelheid, maar dan kun je niet zo hard remmen. Ik was snel tijdens mijn eerste test in de MotoGP, maar dat kwam omdat ik alleen maar voor die snelle rondjes ging. Ik leerde daarna pas dat MotoGP-rijders tijdens een test nooit voor snelle rondjes gaan."

"We zijn later pas gaan werken met de gebruikte banden. Toen wist ik dat het niet goed was wat ik tot dan toe gedaan had. Tot dit jaar had ik dat goede gevoel nooit gevonden. Ik reed weleens een goede race, maar dit jaar is mijn mentaliteit veranderd. Ik ken deze motor steeds beter en mijn stijl is aangepast. Ik kan goed remmen en het voelt gewoon super. Ook op het gebied van bochtensnelheid hebben we een stap gezet, onze motor is niet de sterkste in de bochten. Dit jaar hebben we het goed gedaan en de motor gaat steeds beter.”