Vrijdag klaagden coureurs (terecht) steen en been over het hobbelige asfaltoppervlak op het circuit van Texas, dat sinds 2013 op de MotoGP-kalender staat. De ondergrond op het circuit is van dusdanige kwaliteit dat het asfalt nogal makkelijk verschuift. Daardoor ontstaan flinke hobbels die vooral voor coureurs op twee wielen behoorlijk hinderlijk zijn.

Hoewel de suggestie dat er helemaal niet geracet zou moeten worden razendsnel van de baan was, kwamen de MotoGP-coureurs vrijdag massaal opdagen in de wekelijkse bijeenkomst van de Safety Commission. Daar werd gehoor gegeven aan het verzoek om de baan op zijn minst deels opnieuw te asfalteren, al lijkt ook dat maar een tijdelijke oplossing voor een veel groter probleem te zijn.

“Er waren vrijdag in de Safety Commission maar een paar rijders die het allemaal wel prima vonden. De rest is erg ontevreden over de situatie en vindt het niet veilig", verklaarde Aleix Espargaro, die zaterdag voor de vierde keer dit weekend ten val kwam. "Het is niet acceptabel om hier op deze manier te rijden. Ik en veel collega’s hebben gezegd dat we liever niet racen. Maar omdat we er nu toch zijn, moet het maar doorgaan en zullen we ons zo goed mogelijk aanpassen. Als er voor volgend jaar geen oplossing komt, dan is het wat mij betreft klaar met dit circuit. Bijna alle rijders waren het daarmee eens, zo’n 95 procent denk ik.”

COTA belooft beterschap

De MotoGP heeft in het verleden het Brno Circuit in Tsjechië ook een ultimatum gesteld met betrekking tot het opnieuw asfalteren van een circuit. Vanuit de MotoGP-promotor is er een dergelijk verzoek richting het circuit gegaan en dat zou al gehonoreerd zijn door de directie van COTA. Meerdere coureurs hebben die belofte bevestigd: “Er is ons beloofd dat het circuit minimaal van bocht 2 tot en met bocht 10 opnieuw geasfalteerd wordt”, vervolgde Espargaro. “Het circuit moet eigenlijk helemaal onder handen genomen worden, maar ze wilden horen wat er minimaal nodig was. Bocht 2 is slecht, bocht 10 is slecht maar daartussen is bocht 6 ook gevaarlijk. Dat gaan ze hopelijk aanpakken. En als ze dat niet doen, dan komt de MotoGP niet terug. Het is mijn werk om met de motor te rijden en ik kan het alleen vanuit dat oogpunt beoordelen, maar ik maak de kalender niet. We zullen ons aanpassen.”

De woorden “hopelijk pakken ze het aan” getuigen niet van het meeste vertrouwen, maar dat heeft volgens Espargaro te maken met het verleden: “We klaagden hier in 2018 en 2019 ook al over, ze hebben wat kleine dingen gerepareerd en dat was het. Dat hebben wij geslikt. Dat mag niet. Iemand van de Safety Commission is hier anderhalve maand geleden geweest en die zag geen enkel probleem. Voor zover ik weet hebben er sindsdien geen aardbevingen plaatsgevonden, dus de baan was toen net zo onmogelijk als nu.”