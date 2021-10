Jack Miller was zaterdagochtend in de derde vrije training maar liefst zes tienden sneller, waarmee hij een van de grote favorieten voor pole-position was in de kwalificatie. Op de harde band produceerde hij in de vierde training nog een 2.04.028 en op de zachte band in de kwalificatie was hij een schamele drie tienden sneller. Zijn teamgenoot Francesco Bagnaia profiteerde en pakte zijn derde pole-position op rij.

Voor Miller was het niet voor het eerst dat hij op zaterdag geteisterd werd door problemen met banden, ook andere rijders hebben er in races en kwalificaties last van gehad. Hoewel hij Michelin niet openlijk wilde beschuldigen, liet hij duidelijk blijken waar het probleem zit. “Ik had een harde band in VT4 en reed rondjes die twee tienden langzamer waren dan mijn kwalificatierondje. Eerder reed ik in de derde training nog een 2.02.9”, aldus Miller. “Ik weet het niet. Het was niet dat ik mijn best niet deed, dat kan ik in ieder geval zeggen. We weten [dat het een terugkerend probleem is].”

Op de vraag van Motorsport.com of Miller vaker met dit probleem te maken heeft dan andere coureurs, voegde hij toe: “Zoals je zegt, het is me nu een paar keer gebeurd en ik ben er fucking ziek van. Maar we zullen blijven vechten, hopelijk gaat het morgen niet gebeuren. Ik doe mijn best om rustig te blijven, concentreer me op wat ik moet doen en werk voor de race. Alles wat ik zelf kan controleren, daar doe ik mijn best voor.”

Hij vervolgde: “Ik wil er graag wat over zeggen, maar dat kunnen we maar beter niet doen op dit moment. Ik kon gewoon niet doen wat ik normaal wel kan, meer is het niet. In de beide runs [van de kwalificatie] was het hetzelfde verhaal. Ik had aan het eind geen tijd meer, ik wilde het liefst nog een ronde doen om er nog wat uit te persen. Die tijd was er niet. Ik heb alles gegeven en het leverde niets op.”

Michelin heeft na de kwalificatie een statement naar buiten gebracht met de bevindingen van hun onderzoek naar de problemen bij Miller. Volgens de Franse bandenfabrikant was de opwarmronde van Miller simpelweg te langzaam. “Er was een klacht na Q2, maar op basis van de beschikbare data hebben we gezien dat de outlap 20 seconden langzamer was dan normaal is bij de tweede run. Het feit dat de motor niet werkte heeft te maken met een gebrek aan temperatuur en bandendruk voor die ene ronde.”

Miller moet zondag vanaf de tiende startplek vertrekken en sloot af met een hoopvolle boodschap. In 2019 kwam Andrea Dovizioso ook vanuit de middenmoot en werd hij nog vierde: “Het is mogelijk, dus hopelijk kunnen we dat ook laten zien.”