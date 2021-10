"Ik kan het niet geloven", stamelde Quartararo terwijl de tranen over zijn wagen rolden. "Het is ongelooflijk. Ik leef mijn droom. Het voelt zo goed en fijn dat mijn familie hier ook bij is. We gaan dit vanavond goed vieren en de rest van het seizoen ook nog wel."

Wereldkampioen Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ik realiseer mij nog niet wat we vandaag heb gepresteerd", zei hij vervolgens bij het Franse Canal+. "Dit is een prestatie van het hele team. Ik denk dat ik het pas over een paar dagen besef. Ik moest vandaag van ver komen en had twee mediumbanden gekozen. Het lukte mij niet om de race te rijden die ik wilde, maar het maakt niet uit. Ik ben wereldkampioen!"

El Diablo won de 2021-titel zondag door als vierde te finishen op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Lange tijd leek het er niet op dat de Fransman zondag het kampioenschap al binnen zou hengelen. De voorsprong in het WK op titelrivaal Francesco Bagnaia was weliswaar groot - 254 om 202 punten - maar Quarataro moest vanaf de vijftiende startplek beginnen en Bagnaia stond op de pole-position.

In de race maakte Bagnaia lange tijd de dienst uit. De Ducatist werd echter in de slotfase onder druk gezet door Marc Marquez en ging onderuit. Quartararo arriveerde als vierde bij de eindstreep. Met dertien WK-punten erbij staat de allereerste Franse wereldkampioen in de MotoGP-historie nu op 267. Er zijn nog twee races (50 punten maximaal te verdienen) te gaan.

Toen Quartararo zag dat Bagnaia was gevallen, schoot gelijk het wereldkampioen-zijn door zijn hoofd, zo vertelde Quartararo aan Canal+. "Maar ik was vooral bezig om het podium te halen. Dit is helaas niet gelukt. Maar het gevoel is nu niet anders: ik ben wereldkampioen.

"Om dit allemaal te zien; iedereen die feest viert, mijn kampioenschapshelm en zelfs de Italiaanse fans die voor mij juichen.... Ik heb nooit aan de leiding gestaan in het kampioenschap bij de Moto3 en Moto2 en nu ben ik MotoGP-kampioen geworden. Dit was mijn grootste droom en die heb ik vandaag waargemaakt."

Felicitaties van Ducati en Marquez

Zesvoudig MotoGP-kampioen en racewinnaar Marquez besefte na de wedstrijd dat de schijnwerpers vooral Quartararo moesten hebben. "Vandaag is het niet mijn dag, maar die van Fabio", aldus de Spanjaard. "Ik feliciteer hem met de wereldtitel. Hij verdient het. Hij heeft een geweldig seizoen gereden en heeft het uitstekend gedaan. Mijn felicitaties aan hem, Yamaha en zijn team. We gaan proberen om het hen volgend jaar moeilijk te maken."

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Wereldkampioen Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ook het Ducati-kamp reageerde sportief. "Het was een ongelooflijk seizoen en we zijn blij dat we met jou hebben kunnen strijden", schreef het Italiaanse merk op haar Twitter-account. "Volgend jaar proberen we het weer."

Bagnaia omhelsde Quartararo bij terugkomst in de pits. Daar stond ook voormalig wereldkampioen Jorge Lorenzo op hem te wachten.