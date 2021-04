Nog voor de start van het raceweekend kwam het belangrijkste nieuwsfeit van deze maand naar buiten: zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez keert tijdens de Grand Prix van Portugal terug in de MotoGP. Na ruim acht maanden afwezigheid stapt de Spanjaard dit weekend weer op zijn Honda RC213V. De bovenarm die Marquez in Jerez brak bij een zware crash, is inmiddels voldoende hersteld om weer in actie te kunnen komen, zo hebben de artsen bevestigd. Het is afwachten hoe competitief Marquez vanaf het begin zal zijn, maar dat de beste coureur van het afgelopen decennium klaar is voor een comeback, is alvast goed nieuws.

Decor voor de terugkeer van Marquez vormt het Algarve International Circuit, beter bekend als Portimao. Het is tevens het enige circuit waar Marquez als Grand Prix-coureur nog nooit gewonnen heeft, simpelweg omdat hij niet aanwezig was bij de enige MotoGP-race die tot nu toe op deze baan verreden is. De overwinning was vorig jaar voor een ontketende Miguel Oliveira, die met zijn Tech 3 KTM domineerde op zijn thuiscircuit. Kan de Portugees, nu in de kleuren van het KTM-fabrieksteam, dat huzarenstukje dit weekend herhalen? Het is een belangrijke vraag na twee tegenvallende openingswedstrijden van Oliveira in Qatar. De KTM RC16 was in de openingswedstrijden van het seizoen niet heel sterk.

Pramac-coureur Johann Zarco begint als klassementsleider aan de Grand Prix van Portugal.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Portugal?

Op het circuit van Portimao vindt dit weekend de Grand Prix van Portugal plaats. Het is voor de tweede keer dat het circuit gastheer is van een MotoGP-race. De Portugese GP zou aanvankelijk niet op de kalender staan, maar door het uitvallen van de Argentijnse en Amerikaanse GP’s heeft Dorna besloten om nog een keer een beroep te doen op Portimao. En zo begint het Europese seizoen niet in Jerez, maar twee weken eerder dan gepland in de Algarve.

Het tijdverschil met Portugal bedraagt een uur, bovendien komt de MotoGP niet als laatste klasse aan bod. De eerste training voor de Portugese GP begint vrijdagochtend om 10.55 uur Nederlandse tijd, dat is 9.55 uur lokale tijd. De tweede vrije training vindt vrijdagmiddag om 15.10 uur plaats. De sessies duren zoals gewoonlijk 45 minuten.

Op zaterdagochtend gaat de actie verder met de derde training om 10.55 uur Nederlandse tijd. De vierde vrije training staat voor 14.30 uur Nederlandse tijd op het programma, met aansluitend de kwalificatie vanaf 15.10 uur. De race begint zondagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Er is dus geen clash met de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna, die een uur later om 15.00 uur begint.

De Moto3-race start om 12.20 uur, waarna de MotoGP de tweede race van de dag is. De coureurs uit de Moto2-klasse, met ook Bo Bendsneyder, sluiten de Portugese GP af. De Moto2-race begint om 15.30 uur Nederlandse tijd.

Volledig tijdschema MotoGP GP van Portugal

Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd 1e vrije training 10.55u-11.40u 09.55u-10.40u 2e vrije training 15.10u-15.55u 14.10u-14.55u 3e vrije training 10.55u-11.40u 09.55u-10.40u 4e vrije training 14.30u-15.00u 13.30u-14.00u Q1 15.10u-15.25u 14.10u-14.25u Q2 15.35u-15.50u 14.35u-14.50u Warm-up 10.30u-10.50u 09.30u-09.50u Race 14.00u 13.00u