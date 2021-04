Marquez klaar voor GP Portugal: “Heel hard voor gewerkt”

“Het is geweldig om terug te keren in de MotoGP, met mijn team en mijn motor”, aldus Marquez. “We hebben heel hard gewerkt om weer zover te komen, vele uren doorgebracht in de sportschool en met mijn fysiotherapeut Carlos. We waren graag weer begonnen in Qatar, maar de artsen hebben mij geadviseerd dat nog niet te doen. Daar heb ik naar geluisterd.”

Marquez brak vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje zijn rechter bovenarm en kwam enkele dagen na de operatie alweer terug. Deelname in de GP van Andalusië was echter een utopie en de coureur raakte verzeild in een extreem lange en complexe revalidatie. Op een gegeven moment was het zelfs de vraag of hij ooit nog in topvorm terug zou keren.

“Ik moest me echt richten op het luisteren naar de artsen en leren om mijn lijf te begrijpen”, vervolgde Marquez. "Alleen zo kon ik terugkeren in de MotoGP en doen waar ik intens van houd. Ik heb niet veel ervaring in Portugal, maar het is dit weekend vooral ons doel om goed te werken. Stap voor stap komen we terug en dat is heel positief na zo’n periode.”

Espargaro moet ‘meer leren’

Het is in de MotoGP de eerste keer dat Marquez de pitbox deelt met Pol Espargaro. De twee reden in het verleden al eens voor hetzelfde team, maar vormen nu het tandem van Repsol Honda. Espargaro maakte tijdens de ouverture in Qatar indruk, maar wist dat nog niet om te zetten in goede resultaten.

Dat zit de Catalaan dwars, maar positiviteit heeft zoals altijd de overhand bij Espargaro: “Portugal geeft me de kans om de Honda beter te begrijpen, het is de eerste keer dat ik buiten Qatar op deze motorfiets ga rijden. Het is een leuk circuit, heel fysiek en ik ben erg nieuwsgierig naar de RC213V op dit circuit. We zullen veel moeten leren, proberen om de prestaties te verbeteren en zorgen dat we het potentieel van de Honda laten zien.”