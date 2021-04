Marquez maakt rentree in Grand Prix van Portugal

Honda maakte het nieuws zaterdagochtend bekend in een persbericht. Marquez zou eigenlijk maandag pas een nieuw onderzoek krijgen bij de artsen, maar zij hebben nu al groen licht gegeven voor de rentree. In een verklaring laat Honda weten: "Vier maanden na de operatie is onderzoek uitgevoerd door de specialisten van het Hospital Ruber Internacional. De artsen zijn nu tevreden met het herstel van de rechter bovenarm, de klinische conditie voldoet aan de voorwaarden en er is voldoende progressie wat betreft het herstel van het bot. In de huidige situatie kan Marquez terugkeren in competitie, het risico tijdens zijn sportieve activiteiten is daarbij aanvaardbaar."

Vorige maand kwam de Grand Prix van Qatar nog te vroeg voor Marquez. De artsen waren niet gerust dat de arm voldoende hersteld zou zijn als Marquez weer in competitie terug zou keren. Die zorgen zijn inmiddels weggenomen, mede door de uitvoerige trainingen die Marquez de afgelopen weken afwerkte. Met de straatversie van de Honda MotoGP-machine kwam Marquez vorige maand al enkele dagen in actie. Hij reed in Barcelona en ook op het circuit van Portimao, de plek waar hij volgend weekend zijn rentree maakt.

"Ik ben heel erg blij", liet Marquez op Twitter weten. "Gisteren heb ik de artsen bezocht en ze hebben me groen licht gegeven voor m'n rentree in competitie. Het zijn negen moeilijke maanden geweest met veel onzekerheid en veel lastige momenten. Nu mag ik mijn passie weer laten zien. Tot volgende week in Portimao!"

Marquez keert dan voor het eerst sinds juli vorig jaar weer terug op de MotoGP-machine. Tijdens de Grand Prix van Spanje in Jerez brak Marquez zijn bovenarm. In de week na de crash werd Marquez geopereerd en keerde hij de volgende zaterdag terug op de motor, maar de Grand Prix van Andalusië kwam veel te vroeg. Uiteindelijk moest Marquez drie keer onder het mes, de laatste operatie vond plaats in december. Daar werd een bottransplantatie uitgevoerd om het herstel te bevorderen. Een infectie zorgde alsnog voor vertraging, maar halverwege februari kwam het bericht dat Marquez weer mocht trainen.

HRC Honda-testrijder Stefan Bradl werd in het persbericht bedankt voor bewezen diensten. De Duitse ex-wereldkampioen stapte vorig jaar in de Grand Prix van Tsjechië op de Honda van Marquez en werkte sindsdien alle races af. De afgelopen weekenden kwam hij ook in actie tijdens de wintertest in Qatar, alsmede de beide races die op het Losail Circuit gehouden werden. Bradl werkte in die periode samen met de crew van Marquez.

In het wereldkampioenschap heeft Marquez een achterstand van veertig punten op WK-leider Johann Zarco van Pramac Ducati.