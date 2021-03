Verliezen van laatste testdag ‘niet ideaal’ voor Mir

Mir reed tijdens de vijfdaagse test in Qatar maar liefst 154 ronden, maar een deel daarvan ging op aan de voorbereiding op 2022. Suzuki had onder andere een nieuw motorblok voor volgend jaar. Ook werd er een nieuw chassis getest, die mogelijk dit jaar al in gebruik genomen wordt. Voor vrijdag stond er nog een racesimulatie op het programma waarna een beslissing genomen kon worden, maar die ging niet door. Een select aantal coureurs kwam in actie op de laatste dag van de test op het Losail International Circuit. Dit had alles te maken met een zandstorm. Mir nam een kijkje buiten de box, maar het was niet mogelijk om representatieve data te verzamelen.

“Voor ons was het niet ideaal, ik had nog genoeg dingen om te proberen”, zei de wereldkampioen vrijdagavond. “Het probleem is dat we de eerste drie dagen heel veel getest hebben, maar het meeste daarvan werkte niet heel goed. We hebben onze blik meer gericht op 2022 en een poging gedaan om iets meer te proberen. De twee dagen [van de tweede test] hebben we gebruikt om te werken aan de kwalificaties en het racetempo. Op dat vlak heb ik donderdag wel een stap gezet. Ik was vrij sterk, ook al hebben we veel geëxperimenteerd. De rondetijden waren niet slecht. Vandaag hadden we meer aan het racetempo willen werken, een aanval doen op de snelste tijd. Dat hebben we helaas niet kunnen doen.”

Suzuki kende zodoende een onopvallende test, maar de concurrentie lijkt wel degelijk rekening te houden met de sterke GSX-RR van Mir en teamgenoot Alex Rins. Gevraagd of de concurrentie het sterke Suzuki moet vrezen, reageerde Mir: “Ik weet niet of ze bang voor ons moeten zijn. We staan er altijd bij, dus wat dat betreft moeten anderen rekening met ons houden. Maar dat we op de laatste dag niet gereden hebben is niet ideaal, zeker niet perfect.”