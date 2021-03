Analyse: Waarom Ducati de winnaar is van de MotoGP-test in Qatar

Met een 1.53.183 was fabrieksrijder Jack Miller deze week de snelste man op Losail. De perfecte omstandigheden waren ‘uitnodigend’ voor Miller om er eens goed voor te gaan zitten. Die tijd zegt natuurlijk niet veel. Er lag door de actie van de voorgaande dagen al veel rubber op het baanoppervlak. Met andere woorden: het gripniveau was optimaal. Ook stond er amper wind en was de temperatuur nagenoeg perfect. Bovendien is het zo dat de snelste tijd op een bepaalde dag niet alles zegt over wat het team verder uitgevoerd heeft tijdens de test. Toch is er voldoende reden om positief te zijn over het voorbereidende werk van Ducati.

Van de vijf testdagen op het Losail Circuit konden er eigenlijk twee afgeschreven worden als het gaat om de waarde van de verzamelde data op die dagen. Op de eerste dag was het circuit behoorlijk smerig en moesten coureurs wennen aan het nieuwe materiaal. Ook werd die dag vooral op het 2020-materiaal gereden. De laatste dag viel figuurlijk in het water omdat er een zandstorm over het circuit raasde waardoor er weinig serieuze actie mogelijk was. Op de drie tussenliggende dagen zaten Jack Miller en Francesco Bagnaia er steeds goed bij. In de reguliere tijdenlijst, maar ook wat betreft de gemiddelde rondetijden. En juist dat laatste zegt veel meer over wat er in de breedte gedaan is door Ducati.

Is de Ducati eindelijk beter in de bochten?

Ducati is altijd bezig met innovatie, ook als bepaalde zaken bevroren zijn. Ducati-manager Gigi Dall’Igna is verslaafd aan het bouwen van steeds sterkere krachtbronnen en dit jaar had hij daar niet de kans toe. De ontwikkeling van het motorblok is voor non-concessieteams immers bevroren. Dus moest de snelheid van de Ducati elders gezocht worden. En die werd gevonden, al werd de meeste winst op een ander vlak geboekt. Het merk werkte aan de elektronica, kwam met een ander holeshotapparaat en testte met nieuwe aerodynamica. Juist dat laatste viel in de smaak bij coureurs Miller en Bagnaia. Met name in de bochten was het verschil merkbaar, liet Bagnaia vrijdag doorschemeren: “De nieuwe fairing maakt niet het verschil op de rechte stukken, maar in de bochten is het een goede oplossing. Het is iets makkelijker om de bocht in te sturen en dat is een mooi voordeel. We moeten nog zien of het ons ook helpt op circuits met veel langzamere bochten, maar het is een positieve test. De motor voelt gebalanceerd en werkt over het algemeen beter.”

Francesco Bagnaia met de Ducati GP21 in Qatar

De sterke prestaties van Bagnaia geven de burger moed. Dat de Italiaan getalenteerd is, staat buiten kijf maar het kwam er de afgelopen twee seizoenen vaak niet uit. De Italiaan heeft de data van zijn merkgenoten bestudeerd, een aantal andere zaken geprobeerd en lijkt nu zijn draai gevonden te hebben op de Ducati. Het opwarmen van de banden en de stabiliteit aan de voorkant van de motorfiets waren problemen waar Bagnaia mee kampte. Hij heeft er vertrouwen in dat daar nu een antwoord op gevonden is. Zoals wel vaker moet nog blijken of de VR46-protegé zijn progressie ook consistent aan de dag kan leggen, maar de eerste resultaten zijn bemoedigend.

Ducati pro-actief aan het werk, Miller een blij man

Miller reed zijn snelste rondje van de test ook met het nieuwe aeropakket. Hij was sowieso goed te spreken over het werk van Ducati. Hij verklaarde meer vertrouwen te hebben aan de voorkant van de machine, iets waar het merk in het verleden mee worstelde. Waar Andrea Dovizioso maar geen verandering teweeg kon brengen op dat vlak, is Ducati voor dit seizoen ogenschijnlijk pro-actief te werk gegaan. Of de veranderingen op andere circuits ook werken, valt nog te bezien. Het merk heeft op het circuit van Qatar altijd al een goede staat van dienst gehad en normaal gesproken draaien Miller, Bagnaia en ook Pramac-rijder Johann Zarco tijdens de eerste race van het seizoen mee in de voorste regionen. Ook de rol van Zarco bij Ducati mag niet onderschat worden. De Fransman voelt zich gehoord bij Ducati en kan een belangrijke rol spelen.

En dan misschien wel het belangrijkste. De uitspraak ‘een blije rijder is een snelle rijder’ hebben we afgelopen week meer dan eens gehoord. Het is algemeen bekend dat de werksfeer in de jaren van Dovizioso en Danilo Petrucci niet heel geweldig was. De bekoelde relatie tussen Dovizioso en Dall’Igna zorgde ervoor dat de twee elkaar eigenlijk niet spraken. Hoewel de Ducati-pitbox een wespennest kan zijn waarin grote belangen een rol spelen, lijkt het er vooralsnog op dat Miller en Bagnaia zich goed kunnen redden. Bronnen in de pitbox lieten eerder in de week al aan deze site weten dat er ‘een stuk minder herrie is dan voorgaande jaren’. Hoewel dit nog maar het begin is, hebben Miller en Bagnaia het eerste examen met succes afgelegd.

We kunnen stellen dat Ducati het beste voorseizoen in jaren achter de rug heeft. Het is te vroeg om conclusies te trekken voor de rest van het seizoen, maar het team is in ieder geval op een positieve manier aan het nieuwe seizoen begonnen.