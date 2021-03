Miller heeft het goed naar zijn zin in de pitbox van Ducati, zijn nieuwe team. De opvolger van Andrea Dovizioso maakt 'een stuk minder herrie en de sfeer in de pitbox is aanzienlijk beter dan voorgaande jaren', zo liet een bron eerder deze week aan Motorsport.com weten. Ook op de baan gaat het Miller voor de wind. Op het Losail Circuit reed hij een nieuw officieus ronderecord, hij overtrof de 1.53.380 van Marc Marquez (2019). De perfecte omstandigheden op woensdag waren uitnodigend om er een rappe tijd uit te knallen.

“Het had vooral te maken met de omstandigheden dat het vandaag zo hard ging”, gaf Miller toe. “Het heeft na de vorige test amper gewaaid dus het circuit is redelijk schoon gebleven, er lag geen zand op de baan. De temperatuur was vandaag goed, net als de luchtvochtigheid. Het was een perfect moment voor dit soort rondetijden.” Miller verklaarde vorige week dat enkele andere fabrikanten nog wel wat achter de hand hebben qua snelheid. Zelf heeft Miller zich niet verstopt. “Fabio liet zich vandaag ook weer zien”, wees de man uit Townsville op de rappe tijd van Quartararo. “Dat was een geweldige ronde. Maverick is qua tempo ook weer goed. Ik voel me op dit moment heel goed met de band. We hebben twee zachte banden gebruikt en de laatste was om er een rondje uit te persen. Door de perfecte omstandigheden werden we uitgedaagd om een poging te doen, dat hebben we gedaan. Toch heb ik me vooral gefocust op heel veel andere dingen en niet zozeer op een snel rondje. We hebben heel veel aangepast om de motor te verbeteren. Het is niet makkelijk om een motor te krijgen die overal goed is, maar we proberen ook wat zaken uit om te zorgen dat we zo compleet mogelijk zijn. Daar zitten ook dingen tussen die we helemaal niet hoeven te proberen, maar waardoor we wel leren wat we kunnen doen in een bepaalde situatie en hoe de motor reageert.”

'We zijn blij met nieuwe aerokit'

De nieuwe fairing van Ducati - met ook aan de onderkant enkele vleugels - is tot nu toe de meest verrassende nieuwigheid die in Qatar op de baan is verschenen. De nieuwe kuip (te zien op onderstaande foto) zorgt voor meer downforce en heeft naar verluidt ook een positieve invloed hebben op het bochtenwerk. Met name dat laatste is de afgelopen jaren een probleem geweest door Ducati. Hoewel Miller niet in de details trad, is hij er zeer over te spreken. “Sinds ik ermee ben gaan rijden heb ik eigenlijk niet weer gewisseld. Ik heb vandaag een eerste run gedaan met de andere motor en daar zat de fairing van vorig jaar op. Verder heb ik met de nieuwe gereden. Ik ben er blij mee en ik denk dat iedereen er tevreden mee is. Dus dan werkt het goed.”

De motor van Jack Miller, Ducati Team met de nieuwe fairing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images