Rossi: “Ik voel me een stuk beter dan vorig jaar”

“Het gaat goed, ik voel me beter”, zei Rossi vrijdag na afloop van de test. “De samenwerking met het team voelt goed en de motor is ook beter geworden. Ik ben beter geworden in het rijden. Ik was veel sneller dan een jaar geleden hier, in de kwalificatie, maar ook in de race. Het probleem is nu dat er veel andere rijders zijn die ook ontzettend rap zijn, nog sneller dan vorig jaar. Het is tot de eerste race afwachten, dan weten we hoe het met het niveau zit.”

Vrijdag kwam Rossi niet meer in actie, maar hier was zijn team al min of meer op voorbereid. Het Losail International Circuit werd getroffen door een zandstorm waardoor het niet mogelijk was om representatieve data te verzamelen. “Het is jammer dat we een dag kwijtgeraakt zijn, maar gelukkig waren we hier op voorbereid. We hebben donderdag het belangrijkste werk gedaan. We hadden nog wel wat dingen die we moesten proberen en we wilden nog een racesim doen. Maar over het algemeen kijken we positief terug op deze test. De laatste dagen zijn we een stuk beter geworden. Gisteren voelde ik me niet slecht in de kwalificatiesimulatie, ook het racetempo was vrij aardig.”

'Yamaha heeft slim gewerkt'

De afgelopen jaren was Yamaha vaak het mikpunt van kritiek. De fabrikant deed niet genoeg om de problemen met de M1 op te lossen, tot ergernis van Rossi en zijn teamgenoten. In 2020 won het merk maar liefst zeven races, maar de machine was daarentegen ook zo onvoorspelbaar dat de dalen ook behoorlijk diep waren. Rossi denkt dat de signalen eindelijk aangekomen zijn bij het merk. “Het positieve is dat Yamaha gewerkt heeft tijdens de winter en ze hebben hier wat goede dingen afgeleverd”, reageerde hij op de vraag welke positieve zaken hij meenam uit de test. “Het nieuwe frame bijvoorbeeld, maar ook wat andere goede aerodynamische dingen. Ze hebben slim gewerkt en dat is heel belangrijk.”

Ook de situatie bij zijn nieuwe team Petronas Yamaha SRT bevalt Rossi: “Ten tweede is het gevoel met het nieuwe team, maar ook met de staf in de garage heel erg goed. Er hangt een hele goede sfeer, er wordt goed gewerkt. Dat zijn twee dingen waar ik blij mee ben. Het is lastig om er iets uit af te leiden omdat er zoveel motoren en rijders sterk zijn, maar we proberen erbij te staan.