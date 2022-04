Enea Bastianini kende een fabelachtige opening van het MotoGP-seizoen 2022. De Italiaanse MotoGP-coureur stormde met Gresini naar een emotionele eerste overwinning op het circuit van Losail in Qatar en kwam dankzij zijn zege op het Circuit of the Americas afgelopen weekend terug aan de leiding in de WK-stand. De Gresini-coureur rijdt op de 2021-spec van de Ducati en werkt samen met Alberto Giribuola, de voormalig teambaas van Andrea Dovizioso. Giribuola stelt dat beide heren op een vergelijkbare manier de Ducati besturen, maar denkt dat Bastianini iets beter met de achterband kan omspringen.

"Hun rijstijl is vergelijkbaar: allebei doen ze veel in het remmen en zoeken ze de limiet aan de voorzijde op", aldus Giribuola tegen Motorsport.com. "Ik zie dus wel overeenkomsten met Andrea. Het is gezien mijn werkverleden ook eenvoudiger te weten wat ik nu moet doen. Ze accelereren wel verschillend uit de bochten. Enea blijft meer op de limiet van de achterband, terwijl Dovi vaak wat agressiever was. Hier liepen we in Argentinië wel tegenaan. Het was een lastige GP, maar we hebben het gered."

Volgens Giribuola rijdt Bastianini ook meer op gevoel, terwijl Dovizioso kon overanalyseren. "Enea heeft zich sinds de start van het seizoen enorm ontwikkeld", vervolgt de leidinggevende. "Hij heeft aan zichzelf gewerkt. Hij is een stuk kalmer en analyseert de situaties en afstellingen ook beter. Hij heeft een mooie stap gemaakt. Andrea was veel analytischer. Soms dacht hij ook te veel na. Hij wilde over alle aspecten nadenken. Bij Enea draait het meer om gevoel. Hij kan echt goed uitleggen wat hij voelt in de bochten, hierdoor begrijp je eenvoudig wat er moet gebeuren."

Bastianini gaat momenteel aan de leiding in het kampioenschap en staat dertig punten voor op de dichtstbijzijnde Ducati-fabriekscoureur Jack Miller, die zevende staat. Over een vergelijking tussen de data van Bastianini en de Ducati-coureurs zegt Giribuola het volgende: "Ik denk dat Enea zeer veel vertrouwen heeft in de voorkant. Hij gebruikt de voorband echt maximaal, waardoor hij veel wint bij het ingaan van de bocht. Bij het uitkomen van de bochten kan hij vervolgens de banden weer sparen. Dat is echt het grootste verschil. Ik denk niet dat wij iets onderdoen voor het 2022-pakket."