Morbidelli kreeg toch update van Yamaha: "Een grote verrassing"

Afgelopen seizoen was Morbidelli de beste Yamaha-rijder: hij boekte drie zeges en eindigde als tweede in het kampioenschap, ondanks dat hij met 2019-specificatie M1 reed. Hoewel de Petronas SRT-rijder dus uitstekend presteerde, kreeg hij voor het nieuwe seizoen geen beschikking over fabrieksmateriaal en rijdt hij dus wederom op de ‘A-spec’ M1. Aanvankelijk maakte Morbidelli zich zorgen dat dit hem een nadeel zou bezorgen ten opzichte van zijn Yamaha-collega’s, maar tijdens de test in Qatar van afgelopen weekend kreeg hij de beschikking over een aantal updates voor zijn machine. Dat verwachtte hij niet en het geeft hem het gevoel dat zijn pakket een stap voorwaarts is ten opzichte van vorig jaar.

“Mijn gevoel na deze eerste test is heel goed. Ik moet Yamaha bedanken, want zij hebben updates meegenomen voor mijn motor en dat is heel fijn om te zien, en bovendien een grote verrassing”, zei Morbidelli nadat hij zondag de vierde tijd reed. “Ik heb verbeteringen voor mijn pakket en dit is een wereld waarin je al stappen vooruit moet zetten om je positie vast te kunnen houden. Ik denk dat we het pakket in vergelijking met vorig jaar al hebben verbeterd, en in deze test waren we in ieder geval in staat om dezelfde posities en eenzelfde niveau als vorig jaar te behalen. Dat is dus positief.”

Maverick Viñales gaf zondag toe dat hij het nieuwe Yamaha-chassis voor 2021 had gemeden om aan zijn eigen rijstijl te werken op de 2020-motor. Op die manier wilde hij kijken of hij de zwakke punten van de M1 zelf kon aanpakken. Morbidelli’s vermogen om het maximale uit zijn motor te halen werd vorig jaar steeds aangehaald als de sleutel tot zijn succes. De Italiaan met Braziliaanse roots stelt dat dit voor een rijder een altijd doorgaand proces is, maar hij geeft toe dat hij dit minder heeft gedaan tijdens de test in Qatar.

“In deze test probeer je natuurlijk altijd een manier te vinden om je beter te voelen tijdens het rijden en misschien de plek te vinden waar je wat marge hebt, of misschien een gebied te vinden waar je iets meer rondetijd kan vinden”, zei hij. “Dit is iets wat een rijder volgens mij consequent doet: proberen de motor wat beter op te pakken of iets eerder te leunen. Dit zijn dingen die ik in ieder geval iedere keer doe als ik op de motor stap. Ik probeer altijd te begrijpen wat de omstandigheden zijn en hoe het pakket werkt. Ook probeer ik altijd te begrijpen waar ik meer kan halen uit het pakket dat ik heb. Vorig jaar vond ik een goede manier om mijn rijstijl aan te passen aan de motor waarop ik zit. Ik ben er niet mee gestopt, maar ik heb minder geprobeerd de benadering van de bochten te veranderen.”