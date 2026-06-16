Waar is het misgegaan voor Franco Morbidelli in MotoGP-seizoen 2026?

Franco Morbidelli vecht voor zijn toekomst in de koningsklasse nadat hij moeite heeft om resultaten te boeken op de een jaar oude Ducati GP25. Na de eerste acht raceweekenden van het seizoen is hij de laagst geklasseerde Ducati-rijder in het kampioenschap en de enige Ducati-coureur die nog geen podium heeft behaald in een Grand Prix op zondag.

Zijn prestaties steken schril af tegen die van teamgenoot Fabio Di Giannantonio, die vorige maand de Grand Prix van Catalonië won en derde staat in het kampioenschap achter het fabrieksduo van Aprilia.

VR46 zou inmiddels al een akkoord hebben bereikt met Ducati-coureur Fermín Aldeguer voor 2027, terwijl Morbidelli volgens ingewijden niet hoog op de lijst staat voor het tweede zitje. De Italiaan draait er niet omheen dat zijn resultaten onder de maat zijn gebleven en legde uit waarom het dit jaar niet wil vlotten.

Gevraagd hoe hij zijn seizoen tot dusver zou samenvatten, zei Morbidelli tegen Motorsport.com: "Niet op een geweldige manier, niet op een positieve manier. We hebben het behoorlijk moeilijk gehad. Ik behaal niet de resultaten die ik wil behalen. Ik heb niet het gevoel op de motor dat ik graag zou willen hebben."

"Maar ik moet zeggen dat we sinds Austin onze manier van werken hebben veranderd. We hebben geaccepteerd dat ik niet hetzelfde gevoel ga hebben als vorig jaar of zoals in 2024. Dat hebben we geaccepteerd en vervolgens zijn we begonnen om het maximale te halen uit wat we hebben. Dat ging steeds beter. Vooral in de trainingen zien we goede dingen en dat is positief."

Morbidelli en Di Giannantonio gingen gedurende een groot deel van het seizoen 2025 gelijk op in het kampioenschap, ondanks de kritiek die Morbidelli kreeg vanwege zijn agressieve rijstijl. Tegen het einde van het seizoen moest hij echter duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De 31-jarige coureur ging dieper in op zijn problemen in 2026 en legde uit hoe lastig het voor hem is geweest om constant te presteren. "Het gevoel op de motor is niet hetzelfde als vorig jaar of twee jaar geleden", herhaalde hij. "Ik worstel met veel dingen. Ook de starts van de races zijn een probleem."

Toch is het seizoen voor de Italiaan niet volledig mislukt. In Barcelona kwalificeerde hij zich als tweede achter KTM-rijder Pedro Acosta en in de sprintrace van Jerez eindigde hij als derde. Volgens Morbidelli zijn die resultaten het gevolg van het behouden van een "geweldige instelling in een moeilijke periode" binnen het hele team.

Morbidelli is ervan overtuigd dat hij zijn vorm kan hervinden als hij het gevoel terugkrijgt waar hij al het hele seizoen naar op zoek is op de Ducati. "Ik heb echt het gevoel dat als ik het gevoel zou hebben dat ik wil en zou moeten hebben, we vooraan mee zouden doen, net als vorig jaar. Toen was mijn gevoel ook nog niet perfect, maar konden we wel vechten voor de topposities", zei hij overtuigd.

"Vorig jaar hadden we te maken met kleine problemen, problemen waarmee je van P3 naar P1 kunt gaan. Dit jaar kampen we met grote problemen en daardoor vechten we voor plaatsen in de top-tien. Als we met dit soort problemen een top-tienklassering behalen, dan is dat voor mij een geweldig resultaat."

Problemen Morbidelli zijn "vreemd"

VR46-teambaas Pablo Nieto gaf aan verrast te zijn door de resultaten van Morbidelli en benadrukte dat de Italiaan over voldoende potentieel beschikt om vooraan mee te doen in de MotoGP.

"Het is heel vreemd, want soms zien we het potentieel van Franco niet, terwijl we al een podium hebben behaald in een sprintrace", vertelde Nieto aan Motorsport.com Duitsland. "We hebben al op de eerste startrij gestaan, maar er ontbreekt nog steeds iets qua gevoel met de motor."

"We moeten proberen om Franco elk raceweekend en bij elke race het juiste gevoel te geven, want we weten dat hij het potentieel heeft om bij de topcoureurs te horen."

De enige twee Ducati-rijders op de grid met een motor volgens de specificatie van 2025 zijn Morbidelli en de huidige Gresini-rijder Aldeguer. Een directe vergelijking tussen beiden is echter lastig, omdat Aldeguer nog altijd niet volledig hersteld is van zijn testcrash.

"Dat is heel moeilijk, want je moet ook begrijpen dat Aldeguer terugkomt van een zware crash en een blessure. Je moet dus ook begrijpen hoe hij zich voelt op de motor en met alles daaromheen. Natuurlijk zien we dat Fermín in sommige races voor het podium vecht, terwijl het in andere races lastig is om in de top-tien te eindigen", aldus Nieto.

"Misschien ligt het dus ook aan het pakket, maar ik weet wat wij in onze garage hebben. Ik weet dat het pakket dat Ducati ons geeft een goed pakket is. Natuurlijk is het niet de fabrieksmotor, maar wij moeten voor Franco blijven werken en hem de ondersteuning geven die hij nodig heeft."